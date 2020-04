Vergeles: Extremadura está "en el buen camino y en breve" podrá "afrontar la desescalada"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado que la comunidad extremeña está "en el buen camino" en cuanto a la evolución del coronavirus, por lo que "si no estamos, estaremos en breve dentro de esos criterios y podremos afrontar la desescalada, tal y como establezca finalmente el Ministerio de Sanidad".



Unos criterios que serán "adaptados a la realidad de Extremadura", de tal forma que la desescalada podrá ser "no solo por provincias, no solo por áreas de salud, sino también por cada uno de los municipios", ha apuntado el titular de Sanidad, quien ha resaltado la importancia de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) en esta situación.



En ese sentido, en una entrevista este lunes en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el titular extremeño de Sanidad ha instado a "esperar a que qué criterios establece el Ministerio de Sanidad para el conjunto de todo el país".



Así, Vergeles ha apuntado que el crecimiento en Extremadura en casos positivos en las últimas semanas "se está produciendo en una incidencia baja", mientras que la tasa de la reproducción está ahora en la región en el 0,68, por lo que "cada infectado infecta a menos de uno".



A esto se añade que la ocupación en hospitales y en UCIs "está en unos porcentajes muy aceptables", con 227 pacientes con coronavirus hospitalizados, 37 de ellos en la UCI, tras lo que ha resaltado que en las últimas semanas se "están dando muchas más altas", por lo que ha instado a "celebrar que cada día se curen decenas de extremeños".



SALIDA DE LOS NIÑOS, POSITIVO



A este sentido, y respecto a la salida de los niños a dar paseos que se inició este pasado domingo, el titular de Sanida ha considerado que "en líenas generales ayer fue un día un positivo para la sociedad", ya que aunque todo el mundo "ha visto vídeos donde parece que las medidas no se respetaron por parte de toda la ciudadanía", una situación que ha achacado a "los exótico de las medidas".



"Hemos sido capaces de que los padres hayan tenido una responsabilidad muy importante con los niños en Extremadura y en todo el país, y hayamos sido capaces de empezar con esa medida de desescalada", ha señalado.



En ese sentido, ha mostrado su confianza en que a partir del 2 de mayo, "seamos capaces de poder introducir esa nueva medida, donde ya podamos salir a pasear los adultos, y se vaya configurando esa nueva normalidad".



Una nueva situación que, ha recordado, "todavía llevará sacrificio, que no podamos relacionarnos como nos relacionabámos hasta ahora, y tengamos que mantener ese distanciamiento social", pero ha considerado "muy importante" los avances, ya que "con el paso del tiempo, el confinamiento puede dar problemas que afectan también a la esfera psicológica y social".



Por ese motivo, "cuanto antes seamos capaces de abordar la desescalada, mucho mejor será", ha resaltado Vergeles,