Monago rechaza pacto "gratis" con Vara tras sus "errores" y no haberse dejado "aconsejar"

Ep.



El presidente del Grupo Popular en la Asamblea, José Antonio Monago, se ha mostrado partidario de articular pactos en la comunidad con el socialista Guillermo Fernández Vara ante la crisis del coronavirus pero "no gratis", después de los "errores" que la Junta ha cometido a su juicio en la gestión del Covid-19 y de no haberse dejado el jefe del Ejecutivo autonómico "aconsejar" para "salvar vidas".



Tras afirmar que el PP no confía "políticamente" en la palabra de Vara después de haber incumplido, ha dicho, con otros pactos anteriores en la región en materia presupuestaria o del Pacto del Ferrocarril, Monago ha pedido así "humildad" y "sinceridad" a Fernández Vara para reconstruir "puentes", aunque ha insistido en que el presidente de la comunidad "no se va a llevar gratis un acuerdo para luego no cumplirlo".



De este modo se ha pronunciado el 'popular' en respuesta a la intervención de Vara este jueves en la Asamblea para hablar sobre el coronavirus, y en cuyo turno Monago ha afirmado que "ya se sabe" que Vara es "el responsable" de la gestión del coronavirus en Extremadura y le ha invitado a éste a pedir "perdón" por los fallecidos en residencias en la comunidad.



Al mismo tiempo, ha reprochado que a su juicio la "consigna" por parte de la Junta durante la gestión de la crisis del Covid-19 haya sido la "negación de la realidad" y "repetir que todo estaba controlado" y el "maquillaje estadístico"; al tiempo que ha considerado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, debería ser cesado por haber sido el "protagonista visible de los errores y la gestión caótica" de la Junta.



En este punto, ha criticado que Vergeles ha sido el "encargado de desinformar para que nadie pudiera ver los errores sistemáticos, la falta de previsión y la carencia de recursos materiales y humanos" en la comunidad; y ha afirmado que si Vara hubiera cesado al consejero de Sanidad cuando se lo pidió el PP "hubiera sido una de las mejores medidas profilácticas en la comunidad autónoma para salvar vidas", tras haber "ocultado una realidad manifiesta" del coronavirus en Extremadura.



ADVERTENCIAS



Al mismo tiempo, Monago ha insistido en que el PP "avisó" de la situación que se estaba produciendo en residencias de mayores en Extremadura pero Vara no se dejó "aconsejar" ni quiso "escuchar" las propuestas 'populares', sino que "ha tratado de acallar toda crítica", y ha afirmado que al presidente de la Junta "sus errores son fallecidos que le van a acompañar toda la vida sobre sus espaldas".



"Nadie esperaba que no se cometieran errores. Todos cometemos errores. El problema es que sus errores son fallecidos que le van a acompañar toda la vida sobre su espalda. Ha tratado de acallar toda crítica", ha espetado el 'popular' a Fernández Vara, a quien ha reprochado que "ya nadie duda de que el cómputo está manipulado".



"No hay ni ha habido protección ni test masivos y que no atendieron a nuestra petición de auxilio en muchas residencias, y especialmente en la Residencia Asistida en Cáceres", subraya Monago, quien ha considerado que Vara escogió "el relato" frente a "la verdad" en la situación de las residencias.



En este sentido, el líder de los 'populares' extremeños ha incidido también en que "no hay desescalada ni control de la pandemia sin test masivos". "Sin test masivo a la población extremeña es una auténtica temeridad abandonar el confinamiento" y "sin test" a los sanitarios "ni ustedes ni nadie va a conseguir una desescalada real", ha aseverado Monago en alusión a Vara.



Asimismo, y como medidas planteadas por el PP, ha recordado que el 14 de marzo le instó a Vara a pedir al Gobierno central el confinamiento de la comunidad ante la previsible llegada de "miles" de madrileños y otras CCAA por la crisis del coronavirus, "aplicando a la lógica", y ha considerado que "si hubiera actuado (Vara) hubiera salvado muchas vidas en Extremadura".



En este punto, ha reprochado al presidente extremeño que le "movió el interés de seguir al Gobierno de España", a diferencia del "interés de ayudar" del PP, ha afirmado.



RESIDENCIAS DE MAYORES



En su intervención, Monago ha centrado gran parte de su discurso en la situación de las residencias de mayores en Extremadura, donde "han fallecido más del 90 por ciento del total de fallecidos por coronavirus" en la región, un dato que "no se da en ninguna parte" de España, ha lamentado.



"¿Cómo se les ha podido ir de la mano la pandemia en esta región?", ha preguntado Monago, quien ha incidido en que a su juicio "de este laberinto no vamos a poder salir con el silencio y la manipulación".



Al respecto, ha indicado que "la gestión de esta crisis será recordada porque los mayores en residencias han sido los grandes olvidados por el gobierno socialista" de la Junta; y entiende que se ha evidenciado que desde la Administración regional "trataron de ocultar la situación de los más vulnerables y del caos que se concentraba en las residencias".



"Esto no es contar muertos, es luchar por ellos y llorarlo después de múltiples llamadas de atención", ha espetado Monago, quien ha reconocido que él tiene "un profundo dolor" por los fallecidos por coronavirus en Extremadura y se pregunta "repetidamente si no he podido hacer algo más".



Al mismo tiempo, ha criticado de nuevo a Vara por "poner sordina a la realidad" y ha dicho que "compadece" al socialista porque "tiene que ser muy duro cada noche", tras lo cual ha insistido en que desde el PP han "intentado ayudar con su "crítica" ante una situación en la que ha reprochado que lo que ha hecho el presidente de la Junta ha sido "confinarse".



"En una situación como ésta uno no hace lo que usted ha hecho que es confinarse, uno se pone el mono de trabajo y se expone a lo que sea para salvar las vidas", ha espetado, y ha considerado que, por ejemplo, Vara como presidente de la comunidad debería acudido a la Residencia Asistida de Cáceres y a La Montaña y al Hospital Universitario de Badajoz para ponerse "a pie de obra".



"Uno se deja aconsejar, se va a informar in situ de las denuncias que le iban llegando. Pero usted no, se dedicó a confinarse el primero de los extremeños", ha criticado a Vara.