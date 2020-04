Unidas por Extremadura pide a Vara "humildad" y "acierto" ante la gestión del COVID-19

Ep.



La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "humildad y acierto" ante la gestión de la "pesadilla" del coronavirus, para lo cual le ha pedido que tienda "puentes" con la oposición con el objetivo de articular medidas que permitan "suavizar" las consecuencias de crisis provocada por el Covid-19.



"Aún la pesadilla no ha terminado, queda mucho camino por recorrer. Yo sólo le deseo humildad y acierto. Necesitamos reconstruir y fortalecer la común", ha espetado De Miguel, quien ha afirmado que Unidas por Extremadura ofrece su "apoyo" a Vara ante una situación "extremadamente difícil" que "cambiará el país y la región", y que "no traía manual de instrucciones".



En todo caso, ha recordado al presidente de la comunidad que "de esta tragedia sólo salimos unidos, y trabajando en común" y tendiendo "puentes" a la oposición, algo que a su juicio no ha ocurrido con Vara que "ha arrinconado a la oposición durante semanas" al no comparecer hasta ahora en la Asamblea para hablar sobre el coronavirus.



Además, y tras reconocer que "los errores" que a su juicio se han cometido durante la gestión de la crisis del Covid-19 "nos hubieran pasado a todos", ha instado en estos momentos a "pensar en el común" aceptando las "críticas constructivas", toda vez que --en alusión al futuro de los políticos-- "aquí no hay nadie imprescindible", ha dicho De Miguel en respuesta a la intervención de Fernández Vara este jueves en la Asamblea durante su comparecencia para hablar sobre gestión del coronavirus en Extremadura.



Ha dicho en este punto que "no es el momento" de pedir que Vara "depure responsabilidades", aunque sí que ha dicho que el presidente extremeño debería "evaluar" cuestiones como, por ejemplo, que la Renta Básica "no se ha pagado ninguna de las que llevan concedidas en 2020" en la región, algo que supone una decisión "inhumana".



Con ello, ha reclamado que se centren "todos los esfuerzos" en articular "medidas sociales" para "suavizar" los efectos de la crisis, especialmente las personas más vulnerables, teniendo en cuenta además que "muchas cosas tienen que cambiar para poder estar prevenidos" si la situación actual del coronavirus vuelve a ocurrir.



"No es tan descabellado pensar que en otoño nos vamos a encontrar en la misma situación", ha espetado, al tiempo que ha advertido de que en esa supuesta situación "ya no tendremos la excusa de que no teníamos manual de instrucciones".



"Ya tendremos que tener EPIS para todos los profesionales que se enfrenten a la enfermedad y para todas las personas que estén cuidando. También tendremos que fomentar, mejorar el teletrabajo. Necesitamos mejorar la educación a distancia, porque aunque el profesorado ha puesto todo de su parte la realidad es que para las familias ha sido toda una carrera de obstáculos", ha dicho Irene de Miguel.



APOYO A LO PÚBLICO



En este sentido, ha añadido que "lo que sí se va a llevar por delante esta pandemia es la gestión nefasta que se ha hecho de los servicios públicos básicos hasta ahora"; y ha defendido que una de las primeras lecciones que a su juicio está dejando el coronavirus es la de que "lo público es esencial para afrontar las crisis" y que "la ciudadanía no va a permitir ni un recorte más".



En este sentido, ha defendido que "la sanidad no puede sustentarse en donaciones de multimillonarios", sino que "la sanidad tiene que tener un sistema blindado".



También ha abogado por la articulación "urgente" un plan de atención psicológica para todas las primeras "en primera línea" con el virus, porque "el desgaste emocional ha sido tremendo".



Asimismo, ha considerado que se ha demostrado que la dotación de materiales para la atención en residencias "no es la adecuada", y ha reclamado "un giro a otro modelo en el que las personas (en residencias) puedan quedarse en casa con sistemas de videovigilancia" que permitan un "cuidado continuo".



En este sentido, ha pedido también que los cuidados de los enfermos, los mayores, los dependientes y los niños se sitúen en el "centro" de la acción política "a través de lo público".



Ha abogado al mismo tiempo por una reindustrialización en España asentado en el medio rural; y como jefe de la Delegación Española en el Comité Europeo de las Regiones de la UE ha instado a Vara a que presione para construir una Europa "más justa" con una mayor integración fiscal y social, algo que a su juicio pasa "irremediablemente" con una emisión de deuda conjunta en la Unión Europea.



COMPARECENCIA "TARDE"



Por otra parte, Irene de Miguel ha considerado que la comparecencia de Vara en la Asamblea "llega muy tarde", porque "no ha dado la cara" en dicha institución hasta ahora, algo que a su juicio es "una pésima decisión" quizás, ha dicho, motivada por la mayoría absoluta del PSOE.



Tras destacar también las "muchas" medidas del Gobierno central para "parar" las consecuencias del coronavirus, y que han sido "históricas", ha abogado por articular más iniciativas de "escudo social". "Por suerte tenemos un gobierno de coalición que no va a dejar nadie atrás", ha espetado Irene de Miguel, quien en todo caso ha afirmado que "no se puede cargar todo sobre las espaldas del Gobierno central", sino que las CCAA "también tienen que complementar esas ayudas".



Ha pedido también a Fernández Vara que aclare las medidas que pondrá "sobre la mesa" para "aliviar" la situación de pymes y autónomos y que ha tardado "43 días" en poner en marcha.



Asimismo, ha lamentado que la Administración regional aplicase como "primera medida" en la crisis del coronavirus la de la liberalización de los horarios comerciales en Extremadura, cuando ésta es una medida que "va en contra de los trabajadores y del pequeño comercio" y "pone alfombra roja a aquellos que están arruinando a los agricultores con precios abusivos en los supermercados".



Ha afirmado también que existe "descontento" entre el sector agrícola y ganadero extremeño, que "no ha recibido ni un agradecimiento" por parte de la Junta, la cual "no ha sabido" además "pelear" los módulos del IRPF para dicho sector pese a ser "un servicio esencial en todas sus formas".



"La agricultura hay que apoyarla, fomentarla, reconocerla, darle cariño, y eso no lo están haciendo" desde la Junta, ha afirmado De Miguel a Fernández Vara, a quien también ha reprochado que "ha tardado una eternidad" en ayudar al sector turístico y hostelero extremeño.



En cuanto a la situación del sector cultural en Extremadura, Irene de Miguel ha pedido a Vara que no cancelen los eventos programados en la región sino que se pospongan y que aquellas que no se puedan desarrollar "al menos" se le abone el 50 por ciento del coste al colectivo para que pueda "sobrevivir".



Finalmente, en cuanto a la juventud, ha advertido de que Extremadura es la región con "mayor" tasa de desempleo juvenil, por lo que se necesitan a su juicio planes de empleo sectoriales para los jóvenes.