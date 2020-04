Vara defiende que la desescalada "se haga con criterios homogéneos y uniformes"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defenderá en la Conferencia de Presidentes la "imperiosa necesidad" de que la desescalada "se haga con criterios homogéneos y uniformes" en base a nuevos contagios y camas hospitalarias libres.



En ese sentido, "para tomar la decisión de desconfinar un determinado territorio, tendrá que ser sobre las bases de cumplir con los criterios de nuevos contagios por 100.000 habitantes", así como de cumplir "los criterios en relación con el número de camas libres y UCIs libres en los hospitales", ha señalado.



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en su comparecencia, a petición propia, este jueves ante la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, para explicar la situación del coronavirus en la región y medidas a tomar para hacer frente a sus efectos sanitarios, económicos y sociales.



En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha avanzado que de acuerdo a lo que se ido tratando en las últimas semanas en la Conferencia de Presidentes, la desescalada "se plantea en relación con el territorio, que no necesariamente van a ser las comunidades autónomas".



En ese sentido, ha señalado que "no se plantea una desescalada por comunidades autonómas, sino por ámbitos territoriales, que en estos momentos el Gobierno está definiendo"



Así, Fernández Vara ha defendido además que la desescalada "tiene que basarse en la Atención Primaria", de tal que forma que sea ésta "la que controle en todo momento que en cuanto surja el más mínimo caso, no solo sea detectado", para lo cual deberán contar con un "número suficiente de test", y que al mismo tiempo se desarrolle "una estrategia epidemiológica que permita aislar a los contactos".



