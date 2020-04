Monago pide a Vara y a delegada Gobierno que cedan maquinaria"parada" para limpiar calles

Ep

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, que cedan maquinaria que "está parada" para poder limpiar y desinfectar las calles de algunas ciudades de la región frente al coronavirus.



Monago ha criticado que, "por increíble que parezca", Extremadura tiene recursos que "no se utilizan" y ha contrapuesto la actitud de colaboración de la ciudadanía y de alcaldes a la de otras administraciones.



Así, ha lamentado que la delegada del Gobierno en Extremadura "se ha negado" a poner a disposición la maquinaria destinada a la conservación de carreteras para realizar la limpieza de las calles en varias localidades.



Según Monago, una maquinaria que se encuentra estos momentos "parada" y que podría aliviar a decenas de municipios que necesitan dicha limpieza.



A esto ha unido que existe una serie de maquinaria de la que dispone la Junta de Extremadura a través del Plan Infoex, que es la que utilizan los bomberos forestales, y que está "sin utilizar".



"BUEN TRABAJO" DE ALCALDES Y CONCEJALES



El presidente de los 'populares' extremeños ha puesto en valor, tras estas cinco semanas de confinamiento, el "buen trabajo" que han desarrollado los alcaldes y los concejales de los pueblos y ciudades de Extremadura.



En la mayoría de los casos, "dejándose la piel y trabajando sin horarios" y buscando "hasta debajo de las piedras" los recursos necesarios para hacer frente a esta pandemia y garantizar la salud de sus vecinos.



También, ha señaldo que, en estos "días difíciles", buena parte de la sociedad extremeña ha sacado lo mejor de sí mismos "contribuyendo" "arrimando el hombro", una actitud que, "lamentablemente" no se ha visto, ha indicado, "en algunas administraciones" como en la Delegación del Gobierno o la Junta.



Además, ha afirmado que "algunos se preguntarán qué está pasando en Extremadura para ser la comunidad donde la pandemia está siendo más grave. Aquí tienen algunas respuestas. Hay medios y no se utilizan y en primera fila nuestros sanitarios y personal sociosanitario a pecho descubierto. No busquen más explicaciones porque lo demás es más de lo mismo, son las excusas de este gobierno incompetente".