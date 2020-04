Vara: El dato de fallecidos aportado por Extremadura es "muy aproximado a la realidad"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el dato de fallecidos por Covid-19 en la región es "muy aproximado a la realidad", porque la comunidad informa de los decesos "con absoluta transparencia".



"Por lo que a nosotros respecta, desde el minuto uno, lo hemos contado igual, nosotros todos los fallecidos que hemos tenido, hayan sido en el hospital o en la residencia, si tenemos confirmación de que ha sido por el Covid lo hemos incorporado, lo hemos contado como caso", ha manifestado este viernes en una entrevista en Radio Almendralejo, recogida por Europa Press.



Por ello ha insistido en que cuando se hagan las cuentas y se vea la diferencia entre el número de fallecidos en el mes de mazo y abril con los que hubo el año pasado el resultado "tendrá que ser la suma de los que han fallecido en hospitales, los que han fallecido en las residencias más aquellos que hayan fallecido en casa".



Así, y en relación a las personas que han fallecido en sus domicilios, Fernández Vara ha indicado que en el caso de Extremadura es "muy difícil" que se dé la circunstancia de que hayan fallecido por Covid sin tener constancia, toda vez que la atención primaria está "muy cerquita de todos y cada uno de los casos".



En esta línea, Vara ha reconocido que algunas comunidades, en las reuniones entre los presidentes autonómicos, habían admitido que ellas no estaban dando los datos de fallecidos fuera de los hospitales.



"Ahora le quieren echar la culpa al Gobierno, pero el Gobierno no tiene la culpa de las cuentas que hayan hecho algunas comunidades autónomas", ha aseverado el presidente autonómico.



Preguntado por los datos facilitados este pasado jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre la formalización de licencias de enterramiento en los registros civiles, que ascienden a 1.275 entre el 14 de marzo y el 7 de abril, Vara ha explicado que si habitualmente un mes de marzo fallecen entre 900 y 1.000 si a esa cifra le sumas los fallecidos por Covid "esas son las cifras que dan".



CRÍTICAS ENTRE PARTIDOS



En esta línea, y preguntado por las críticas entre partidos a causa de las cifras de fallecidos por coronavirus, Vara ha remarcado que no sabe a qué "estamos jugando".



"No sé si alguien se cree que de esta tremenda realidad en la que estamos alguien va a salir ganando", ha asegurado, a lo que ha añadido que la "clase política española entera se va a tener que marchar cuando pase esta crisis".



"Hay que abrazarse, hay que abrazarse para ser capaces de reconstruir y de volver a poner de pie a este país", ha apuntado.



FALLECIDOS EN RESIDENCIAS



Asimismo y preguntado Fernández Vara por un oyente por el elevado porcentaje de fallecidos en la región por Covid-19 que eran usuarios de residencias de mayores frente a los de otras regiones, el presidente ha asegurado que hay comunidades autónomas que hasta "antes de ayer" no han informado de los fallecidos en esos centros.



"Nosotros desde el minuto uno estamos dando todos los datos que tenemos, tanto en hospitales como en residencias, lo que no podemos es dar los datos que no tenemos, que son si alguno ha fallecido en casa y su médico de cabecera le ha firmado el certificado --sin incluir dicha causa--", ha manifestado.



Por ello, el líder del Ejecutivo regional ha insistido en que esos últimos casos van a ser "la excepción, no la regla ni mucho menos", ha dicho.



ABOGA POR NO ESTABLECER UNA "BATALLA DE BUENOS Y MALOS"



También, y a preguntas por las críticas del presidente del PP de Extremadura a este respecto, Vara ha manifestado que no le va "a dar la razón a los que han dejado de creer en la política". "Yo sigo creyendo en ella", ha apostillado.



"Esto no puede ser una batalla de buenos y malos, de agresión continua y de exabruptos permanentes. Yo los puentes los voy a mantener intactos porque creo que en el futuro nos tendremos que entender. Yo creo que, si ellos tienen que cumplir con su labor de oposición, hacen bien y yo lo respeto, pero yo no voy a entrar en los tiras y aflojas porque eso desconcierta mucho a la ciudadanía", ha aseverado.



Asimismo, y preguntado por otro oyente sobre si el Ejecutivo regional se plantea emprender algún tipo de acción legal contra Monago por sus afirmaciones sobre las cifras de fallecidos, Vara ha dicho que "hay cosas que nunca haría y una de ellas es esa".



"No quiero responder a los disparos con disparos porque nos vamos a tener que entender", ha remarcado, además de insistir en que los ciudadanos "no van a perdonar nunca si nos ve perdiendo el tiempo el discusiones inútiles".



HAY "ELEMENTOS PARA LA ESPERANZA"



Respecto a la situación de la pandemia, Fernández Vara ha defendido que "hay elementos para la esperanza". "Yo huyo siempre de la autocomplacencia y de ser optimista, yo creo que hay que ser realistas desde el minuto uno y hay elementos para la esperanza y uno fundamental tiene que ver con la disminución del número de hospitalizados y del número de ingresados en las UCI", ha apuntado.



Al mismo tiempo, ha reconocido que hay un "dolor inmenso que nada lo cura", que es el del número de fallecimientos, aunque ha añadido que espera que "cuanto antes podamos tener un cambio de tendencia".



Además, ha apuntado que actualmente se están haciendo muchas más pruebas como consecuencia de la llegada de los rápidos, que no están cambiando las proporciones, ha dicho, pero sí están haciendo que aparezcan casos nuevos.