Monago afirma que ha habido sanitarios trabajando con Covid-19 "sin hacerles test"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este viernes que ha habido sanitarios trabajando con Covid-19 "sin hacerles test", por lo que de esta forma se han convertido en "vectores de contagio involuntarios".



De esta forma, el líder de los 'populares' extremeños se ha hecho eco este viernes del testimonio de una trabajadora de la Residencia Asistida de Mayores El Cuartillo de Cáceres, que relata que durante esta pandemia "ha habido sanitarios trabajando con el virus sin que se les haya hecho el test".



Así pues, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha manifestado que se ha tardado más de un mes en hacer los test y durante este tiempo muchos sanitarios y trabajadores de las residencias han podido tener el coronavirus y ser "vectores de contagio" aunque de manera "involuntaria" recordando que pidieron los test y hasta "lo suplicaron" pero no se los hicieron.



En el caso concreto de la trabajadora de la residencia asistida, Monago ha señalado que no tenía "gusto ni olfato" además de "sensación de fatiga y cansancio" y solicitó las pruebas pero "no se las hicieron", tal y como informa el PP en una nota de prensa.



A este respecto, añade que "después de un mes trabajando en una residencia donde han fallecido más de 60 mayores", le han hecho las pruebas y el resultado es "que ha estado trabajando todo este tiempo con el virus" por lo que tiene "sentimiento de culpa y no tiene que tenerlo".



En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que los profesionales de las residencias "han dado lo mejor de si mismos por nuestros mayores, estando en el frente de esta guerra "poniendo en riesgo su vida sin medios".



"Los que no pueden dormir tranquilos son los que no les facilitaron los test, los que esperaban a que Madrid les resolviera el problema y los que decían que todo estaba controlado", ha aseverado Monago, quien ha apuntado que "esos, ni ahora ni nunca podrán dormir tranquilos", ha sentenciado.