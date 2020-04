La Junta de Extremadura aplaude la promoción de curso como "norma general"

Ep.



La Junta de Extremadura se encuentra "satisfecha" con la medida de la Conferencia Sectorial de Educación de que la promoción de curso educativo vaya a ser la "norma general", de tal forma que las repeticiones "tienen que ser situaciones muy excepcionales".



De este modo lo ha señalado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien en todo caso ha defendido el papel de los docentes para "valorar la realidad de cada estudiante" y ha mostrado una "confianza total y absoluta" para que estos profesionales así lo hagan.



Así, en una entrevista en la Cadena SER Extremadura, recogida por Europa Press, y tras indicar que "el (tercer) trimestre no se puede tratar con la normalidad que gustaría" porque "los medios y la situación no lo permite", ha defendido en consecuencia "la promoción como norma general".



En todo caso, ha matizado que esto "no quiere decir que haya un aprobado general sino que en caso de repetición tienen que ser situaciones muy excepcionales y que sea una decisión del claustro, de los docentes, que son los profesionales que realmente conocen a los alumnos, que han hecho seguimiento del curso y que saben ese comportamiento, ese rendimiento, esa casuística y esas necesidades de los estudiantes durante todo el curso".



SIN DEBATE ABIERTO



Al mismo tiempo, sobre si la Junta ha mantenido contacto con el profesorado para realizar posibles aportaciones ante la situación del curso educativo, Gutiérrez ha reconocido que no se ha podido mantener un "debate abierto" debido a que el actual por el coronavirus es "un momento en el que se tienen que tomar muchas veces decisiones rápidas para poder dar respuesta rápida a los problemas que se están generando".



En todo caso, Gutiérrez ha explicado que sí que se ha desarrollado por parte de su departamento un cuestionario con los docentes para valorar "el funcionamiento, los problemas más importantes y demás" en las semanas de confinamiento.



También, ha añadido que la Junta ha recibido aportaciones de organizaciones y de docentes "a nivel particular", así como que ha mantenido "mucha coordinación" con el resto CCAA para adoptar una medida que fuese "flexible, nada extremista y que beneficiase también a los alumnos" como objetivo "principal" y "también la tarea de las familias y de los docentes ante esta situación tan complicada".



TITULACIÓN



Por otra parte, sobre el curso para alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, la consejera ha explicado que se ha decidido "sobre todo" que haya "otra segunda oportunidad de recuperación siempre que la administración lo considere así", y ha añadido que "ahí es donde tienen que valorar la promoción los docentes con el conocimiento del alumno".



En todo caso, ha defendido que "sobre todo, sobre todo, la titulación sería la práctica habitual, excepto en aquellos casos que no se puedan mantener". "Que si realmente no promocionan, no titulan, no sea precisamente por las circunstancias y el momento que estamos viviendo sino por otras" como razones académicas, ha espetado.



De igual modo, sobre refuerzo de contenidos, Esther Gutiérrez ha explicado que la Junta de Extremadura pretende que el tercer trimestre educativo sea "fundamentalmente de repaso, de recuperación, de refuerzo y también de ampliación de aquellos contenidos que se consideren que son prioritarios dentro de cada centro", de tal forma que "tampoco nos quedemos paralizados totalmente y no haya ningún tipo de avance".



Al mismo tiempo, ha defendido "siempre una evaluación continua, formativa y con un carácter muy diagnóstico porque aquí no tiene que primar la parte academicista pura y dura".



Asimismo, sobre la apertura de centros educativos en verano, la consejera ha explicado que las CCAA han abordado en la Conferencia Sectorial "la posibilidad" de poner en marcha programas "más lúdicos, de refuerzo y demás, pero con un carácter muy lúdico y de forma voluntaria", bien con el Ministerio de Educación de forma conjunta o bien las distintas administraciones y CCAA, aunque ha añadido que esto "no está definido".



Al respecto, ha señalado que para la Junta de Extremadura la "prioridad ahora" es el desarrollo del tercer trimestre, para luego posteriormente estudiar "qué tipo de programas se pueden ofrecer" en verano "con un carácter siempre lúdico y de refuerzo, pero respetando ese periodo también estival".



"Creo que los alumnos también están sometidos a una presión en estos meses que también hay que respetar ese periodo y darles la oportunidad de poder reforzar si lo necesitan, pero no están definidos los programas (en verano) hoy por hoy. Vamos a centrarnos en el tercer trimestre en primer lugar", ha espetado.



REGRESO A LAS AULAS



Finalmente, sobre una fecha de posible regreso a las aulas, ha agradecido el "sobreesfuerzo" y "comportamiento ejemplar" de alumnos, docentes y familias durante el confinamiento y ha apuntado que no puede facilitar una fecha de incorporación a las aulas al estar "sometidos" a lo que las autoridades sanitarias estipulen.



"No podemos avanzar nada. Yo creo que hoy por hoy ni siquiera ellos saben a ciencia cierta cuándo puede ser. Si es cuanto antes mucho mejor, recuperaremos la normalidad lo antes posible, pero no es el caso y me gustaría que fuese así pero no podemos apresurarnos en avanzar ninguna fecha", ha señalado la consejera.



"Estamos preparándonos para el máximo tiempo posible en esta situación (de cierre de las aulas) y si se da el otro escenario pues bienvenido sea para todos", ha concluido.