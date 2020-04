Luis Planas reconoce que el sistema de módulos del IRPF en el campo "no es perfecto"

Ep.



El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido que el sistema de módulos del IRPF en el campo "no es perfecto porque no hay sistemas perfectos", aunque ha incidido en que en todo caso el mismo provoca al sector "ventaja" desde el punto de vista fiscal y en cuanto a la tramitación de la justificación de ingresos y gastos.



Así, sobre críticas vertidas por organizaciones agrarias en Extremadura sobre la aplicación este año de dicho sistema, Planas ha incidido en que el desarrollo de la medida provoca "debate cada año" en algún territorio nacional que, según ha subrayado, es "legítimo" y él "respeta", aunque ha incidido en que en todo caso su departamento intenta "responder lo mejor que sea" y "ya la propia existencia del sistema de estimación objetiva singular ya es un apoyo evidentemente al propio sector agrario".



"Ese tema aparece cada año en un lugar u otro de España y no es un sistema perfecto porque no hay sistemas perfectos", ha espetado el ministro, que ha añadido que "la estimación objetiva singular dentro de la declaración de la renta es un mecanismo excepcional" en el que "hasta 250.000 euros un mecanismo que suscita menos papeleo, mayor facilidad para la justificación de los ingresos y los gastos", y que según ha defendido "es una ventaja desde el punto de vista de la tramitación" y también --ha añadido-- desde el punto de vista de la fiscalidad.



"Los niveles de fiscalidad son probablemente y así lo indican las estadísticas ligeramente inferiores a los de otros sectores en relación precisamente con la aplicación de este mecanismo de estimación objetiva singular", ha espetado en una entrevista este jueves en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



En esta línea, ha explicado que esta medida se adopta a nivel nacional en relación con sectores y zonas determinadas y ha reconocido que "evidentemente cada uno puede tener su valoración"; aunque ha destacado que este año el beneficio del sistema asciende a 614 millones de euros, que "es el mayor beneficio fiscal producido por los módulos en los últimos cinco años en España" y "se triplica la del año pasado".



"Cuando el año anterior a aquel que se aplique hay una aplicación de unos módulos que significa el tipo medio que se aplica a los rendimientos y a la base imponible correspondiente. Después en función de cómo ha ido la evolución y por determinadas catástrofes o intemperies o cuestiones que hayan afectado al menos a un 30 por ciento del valor de la producción se aplican algunos coeficientes que ajustan o reducen ligeramente esto", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que "se efectúan cuando disminuye, no se aumentan cuando mejoran".



DAÑOS EN EL CAMPO



Por otra parte, sobre las tormentas de granizo de los últimos días en Extremadura y daños provocados por las mismas en el campo, el ministro ha recomendado a agricultores afectados que "cuanto antes" comuniquen los daños que se hayan producido en su parcela de producción porque "evidentemente Agroseguro continúa funcionando y efectuará los peritajes lo antes posible teniendo en cuenta las dificultades de este momento" por la crisis del coronavirus.



Tras indicar que es "plenamente consciente" de las lluvias intensas y del pedrisco caídas y que ésta es una situación "siempre muy dañosa" para el campo, ha incidido en que "agricultores y ganaderos están sometidos a inclemencias y por tanto a un control que no es total del proceso de producción"; al tiempo que ha subrayado que este tipo de cuestiones están "cubiertas" particularmente por los seguros agrarios que, según ha dicho, "están funcionando correctamente".



Así, ha recomendado a agricultores afectados que "cuanto antes" comuniquen los daños para que Agroseguro pueda efectuar los peritajes pertinentes "lo antes posible teniendo en cuenta las dificultades de este momento" por la crisis del coronavirus.