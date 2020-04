Monago pide al Gobierno de España que intervenga la Residencia Asistida de Cáceres

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al Gobierno de España que intervenga la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres, en la que la Junta de Extremadura ha "demostrado su incompetencia más absoluta" al frente de una residencia de mayores cuya gestión dependía del Gobierno autonómico.



Y es que según sus palabras, "han faltado medios y test, y la Junta no ha sabido actuar", asegurando que hay "más de 60 fallecidos" en un solo centro de mayores desde que estalló la crisis sanitaria por coronavirus, por lo que ha resaltado que ante esa "incompetencia", Guillermo Fernández Vara tiene que pedir ayuda.



A su vez, el líder de los 'populares' extremeños ha recalcado que Vara "no puede esconderse ni un segundo más", y se tiene que actuar en esa residencia ya porque "no se puede esperar a que sigan falleciendo nuestros mayores".

Además, según informa el PP extremeño en una nota de prensa, hay problemas en la gestión de la crisis y hay que actuar cuanto antes porque los errores "se están pagando con muchas vidas", ante lo que ha insistido en pedir al Gobierno de España que "tome las riendas" de la residencia de Cáceres.



En este sentido, ha considerado que "si aquí han demostrado no ser capaces de controlar lo que pasaba", es necesario que dejar a otra Administración la gestión del centro, porque los mayores que viven allí "no merecen el abandono" en el que están.



Al mismo tiempo, Monago ha recordado que este pasado martes, el PP denunció que la Junta estaba ocultando que en la Residencia Asistida de Cáceres habían fallecido más de 40 personas desde que empezó la crisis sanitaria, tras lo que ha añadido que "lamentablemente, el número es muy superior", ya que supera en estos momentos los 60 fallecidos desde que se inició la crisis sanitaria.



Unas cifras que durante todo este tiempo, la Junta de Extremadura "ha ocultado y no ha informado ni a la opinión pública ni a los familiares", tras lo que el dirigente del PP extremeño ha reiterado que se trata de "una de las residencias de mayores en las que ha fallecido un mayor número de personas de toda España", ha explicado.



Del mismo modo, Monago ha afirmado que ahora entiende por qué "algunos nos insultaban", y es porque "habíamos descubierto que no solo no contaban los fallecidos por coronavirus" sino que además "escondían su ineficacia" en la gestión, ante lo que ha advertido que no se va "a callar".



Así, ha apuntado que "no se ha sabido frenar la expansión del virus", a pesar de que los trabajadores advirtieron, como también lo hizo saber el PP a la Junta, la primera vez el 24 de marzo, que había que actuar para evitar lo que está ocurriendo.



VERGELES DECÍA TENERLO TODO CONTROLADO



Además, Monago ha recordado que el consejero de Sanidad dijo que estaba todo controlado, por lo que ha considerado que Vergeles "tenía que estar cesado hoy mismo".



El líder del PP ha preguntado "cómo pueden decir los responsables del SEPAD que está todo controlado cuando tienen más de 60 fallecidos en una sola residencia desde que se inició esta crisis sanitaria", y que "el 80 por ciento de los fallecidos en Extremadura proviene de las residencias de mayores", ha lamentado.



"¿Qué han controlado, el silencio?", ha preguntado el dirigente del PP extremeño, quien ha criticado a la Junta de Extremadura porque "lejos de asumir su error o de pedir ayuda", lo que "ha tapado, no ha informado a nadie y aún ayer -por este martes-, después de verse obligada a desvelar los datos, seguía diciendo que lo tenía todo controlado".



Finalmente, Monago ha revelado que este pasado martes pidió a Vara por burofax el dato sobre cuántos mayores habían fallecido, pero la Junta no contestó a ese burofax porque "querían ocultar la tragedia", ha sentenciado.