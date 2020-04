CSIF pide explicaciones a Correos por ampliar horario en las oficinas de Badajoz y Cáceres

El sindicato CSIF ha pedido explicaciones a Correos porque este martes ha ampliado el horario en las oficinas de Badajoz y Cáceres, y ha reanudado el reparto de notificaciones por las tardes "en pleno estado de alarma" por el coronavirus.

En concreto, según ha explicado esta organización sindical en una nota de prensa, Correos haya ampliado desde este martes en media hora, de 9:30 a 13:00 horas, su horario en las dos oficias principales de Badajoz y Cáceres, así como de reanudar el reparto de notificaciones por la tarde, "que llevaba suspendido desde que se aprobó el Estado de Alarma".

Así pues, se trata de una decisión sobre la que "es necesario que la compañía de explicaciones", a juicio de CSIF, que ha defendido que "en una época como ésta no se trata de hacer negocio para Correos, sino de ayudar al ciudadano, y eso se limita a servicios muy concretos".

En ese sentido, el presidente del sector de correos de CSIF en la región, Emiliano Gómez, ha defendido que "la vida de un empleado de Correos es más importante que el envío de un burofax", tras lo que ha considerado que "ayudar al ciudadano también es ayudar a los empleados de Correos" y "no cargarlos de un trabajo que ahora mismo se puede evitar".

Además, CSIF ha abogado por la necesidad de respetar las instrucciones de la empresa y no asistir a centros de trabajo en los que los empleados no pueden trabajar un día sí y otro no, tal y como está estipulado en las instrucciones, porque no hay efectivos suficientes, tras lo que ha lamentado que "sin embargo, se aumentan horarios".

Finalmente, el sindicato ha recordado que después de un mes de aprobado el Estado de Alarma en España por el coronavirus, "no se ha realizado en Extremadura a ningún empleado el test de detección rápida del Covid-19, que es la mejor manera para luchar frente a los contagios", una demora, a su juicio, "intolerable que no contribuye a detener el coronavirus".