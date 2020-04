El granizo y la lluvia de los últimos días provocan "cuantiosos daños" en zonas regadío

Las tormentas de granizo y agua registradas en los últimos días en Extremadura han provocado "cuantiosos daños" en las explotaciones de regadío, entre las que las de frutales de Entrerríos (Badajoz) han sido las más afectadas al ser el epicentro de la tormenta de este pasado domingo.



A su vez, otras zonas como las de Valdivia y Orellana también se han visto afectadas por las trombas de agua y pedrisco aunque los daños han sido menores.



Así lo señala UPA-UCE Extremadura en una nota de prensa, en la que ha precisado que los problemas derivados de la adversa climatología son, hasta el momento, "cuantiosos" en las zonas de regadío, ya que "las trombas de agua están provocando un retraso importante de los trabajos en distintos sectores como el tomate".



Un sector en el que, según ha advertido la organización agraria, ya se están produciendo problemas en los semilleros con las plantaciones de variedades más tempranas porque la climatología no está permitiendo que se realicen los trasplantes correspondientes.



A esto se une que estos daños en los semilleros "no están cubiertos por el seguro agrario", a pesar de que esta organización agraria "ya lo reclamó el año pasado en las mesas de negociación con las distintas administraciones", recuerda.



"Nos encontramos con que no se pueden realizar las replantaciones y se pierde mucha planta, lo que se traduce en una pérdida importante de renta en la explotación", destacan desde UPA-UCE.

Igualmente, desde la organización agraria advierten que además del aumento de costes que supone para el agricultor la pérdida de plantas, esto puede conllevar más adelante a "un agolpamiento de la producción" y problemas de entrega en las industrias.



En el caso de otros cultivos como el maíz, donde solo se ha podido plantar un pequeño porcentaje, las labores realizadas "tendrán que volver a llevarse a cabo porque el agua se las ha llevado", explican desde la organización.



En cambio, según precisan, estos episodios de lluvias favorecen mucho a otros sectores como el olivar, viñedo y, sobre todo, al conjunto de la ganadería que tanta sequía ha padecido en los últimos meses.