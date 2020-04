Cáceres organizará una gran fiesta de cumpleaños para todos los niños de la ciudad

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha dictado este miércoles un bando infantil por el que ha acordado que, cuando "termine todo esto" y se permitan las actividades multitudinarias, el Ayuntamiento "va a organizar la mayor fiesta de cumpleaños de la historia de Cáceres", para celebrar todos los cumples de esta época de confinamiento.



A esta gran fiesta, de la que se irán perfilando los detalles, "estarán invitados todos los niños y niñas de nuestra ciudad", reza el bando municipal en el que el regidor le da las gracias a los más pequeños por la "paciencia" que están teniendo estos días y les ha pedido que "sean fuertes" y que "aguanten un poquito más".



Así lo ha anunciado el alcalde en la rueda de prensa online que ofrece todos los días para dar cuenta de las novedades de la crisis sanitaria. En el bando asegura que los niños de Cáceres "están siendo muy valientes y cumpliendo las normas del estado de alarma" por lo que para premiar "este comportamiento tan responsable" se va a celebrar esa "fiesta de cumpleaños", que "será la más grande que haya vivido la ciudad", ha dicho el regidor.



Cabe recordar que las organizaciones ARA y DYA estaban felicitando a los niños menores de 12 años sus cumpleaños a través de las megafonías de los coches, pero esta actividad se suspendió por recomendación de la Delegación del Gobierno al entender que se podían incumplir algunas de las medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19.



INCUMPLIDORES



Mientras los niños cacereños cumplen con su confinamiento, sigue habiendo adultos que se saltan las restricciones del estado de alarma, ya que la Policía Local ha interpuesto este pasado martes un total de 24 sanciones a cacereños que han sido controlados en sus desplazamientos.



De ellos, 14 eran peatones y 10 se desplazaban con sus vehículos sin motivo justificado, algunos eran miembros de una empresa que iban a trabajar sin ser una de las actividades esenciales permitidas. Se ha informado a las autoridades para que se actúe también contra la empresa.



También se ha multado a una persona que iba andando a su segunda residencia, ubicada a más de 30 kilómetros de la ciudad, que había decidido hacer una ruta senderista para ir a pasar la Semana Santa a otra localidad.



"Esto es un buen resumen de todo lo que no hay que hacer en esta Semana Santa", ha subrayado el regidor, que recuerda que no se puede salir al campo, no se puede hacer deporte ni se permiten los desplazamientos fuera de la ciudad sin causa justificada.