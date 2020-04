El SES valora la intervención de más residencias de mayores en la región

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantiene en la actualidad una "intervención intensa" en las residencias de mayores de Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar y las dos de Valencia de Alcántara ante la situación del coronavirus, y al mismo tiempo este martes está "valorando" también la intervención sanitaria de "forma más intensa o menos intensa" de las residencias de Montánchez, Arroyo de San Serván y Coria.



Al mismo tiempo, el SES y el Sepad ofrecen en la actualidad "apoyo" a un total de 50 residencias de mayores de la comunidad, incluidas las anteriores, según ha explicado este martes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha reconocido también que la Administración regional se está encontrando con "problemas" para contratar personal para dicho tipo de instalaciones porque "la gente rechaza los contratos".



Así, sobre falta de personal en residencias de mayores, en rueda de prensa en Mérida, el consejero ha dicho que "es cierto que hay falta de personal", algo que según ha apuntado se debe a que "la gente rechaza los contratos" y no porque no haya ausencia de personas en las listas del paro para poder asumir el trabajo.



"No es que falte gente en las listas del paro para poder asumir el trabajo, que eso sólo se produce en algunas categorías y en otras categorías ni mucho menos", ha dicho Vergeles, quien ha añadido que "es cierto" que la Administración regional se está "encontrando problemas porque la gente rechaza los contratos".



Ante esto, ha explicado que la Administración regional está creando bolsas, así como que ha añadido que en todo caso espera que la Junta no tenga que llegar a "utilizar la legislación del estado de alarma" para "obligar a los profesionales a trabajar".



INTERVENCIÓN



En cuanto a la intervención de residencias, Vergeles ha explicado que se deben dar varias circunstancias, como que haya un número de contagiados suficiente, que se hayan producido fallecimientos "a pesar" de que se puedan dar las condiciones de aislamiento, y que se den en las mismas trabajadores afectados por el Covid-19.



"En ese ámbito de estar afectados esos trabajadores y trabajadoras evidentemente tiene que asumir el papel de dirección en muchas ocasiones el SES o el Sepad", ha dicho Vergeles, quien ha incidido en que para la intervención de residencias se deben dar circunstancias que "no es sólo el número de infectados".



"Se tienen que dar una mezcla de condiciones que no es sólo el número de infectados o que no es sólo que haya un nuevo foco, sino que no se están dando las condiciones organizativas, o que no se pueda cumplir con las condiciones organizativas, o que la situación clínica de los pacientes que están allí residiendo haya que tengamos que intervenir", ha espetado.



Finalmente, Vergeles ha anunciado también que este mismo martes empezará a volver a contar con residentes la residencia de mayores de Santiago de Alcántara, que fue desalojada hace unos días por parte de la Administración regional y que "en el momento actual con todas las reformas hechas, con las desinfecciones hechas, cuenta con los permisos necesarios" para poder volver a acoger a residentes.