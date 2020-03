Monago exige que no pase "ni un día más" para test coronavirus a los sanitarios extremeños

Ep/Rd

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido que no pase "ni un día más", sin que los profesionales sanitarios de Extremadura se sometan a los test que ellos mismos reclaman para conocer el alcance real de la pandemia entre el colectivo.



Según Monago, "tenemos un problema muy grande. No se están haciendo suficientes test a un conjunto representativo de la población para saber el alcance de la pandemia", entiendo que entre el personal sanitario también se están realizando "pocos".



En un video en redes sociales, señala que, "si quienes están llamados a salvarnos la vida no están perfectamente en condiciones o pudieran no estar perfectamente en condiciones, difícilmente pueden hacer el servicio que quieren hacer y están haciendo digno de encomio en estos momentos de tanta dificultad".



A su modo de ver, la prueba de que no se hacen suficientes test está en la "ingente cantidad" de profesionales sanitarios que han dado positivo en Extremadura que, es "la región del mundo con más positivos" entre este colectivo.