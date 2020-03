Funcionarios extremeños podrán realizar servicios esenciales no adscritos

La Junta de Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha habilitado la posibilidad de que los empleados públicos puedan prestar, de forma voluntaria, servicios en centros o servicios públicos básicos y esenciales de la Administración regional.



Esta medida está dirigida, principalmente, a aquellos empleados públicos, funcionarios o laborales, así como aquellos que disponen de dispensa de asistencia por el ejercicio de funciones sindicales que, debido a la crisis sanitaria, no acceden a su centro de trabajo por estar cerrado o cuyas funciones no puedan ser desempeñadas a través de la modalidad de teletrabajo.



Los empleados públicos que quieran manifestar su voluntariedad deben enviar un correo electrónico a relaciones.laborales@juntaex.es, indicando sus datos de contacto y el puesto y centro de trabajo al que están adscritos.



Asimismo, toda la información se puede encontrar en el Portal del Empleado Público. En el caso de aquellos empleados públicos que, con anterioridad a esta publicación, hayan manifestado dicha voluntariedad no será necesaria la remisión de una nueva comunicación a la dirección de correo indicada.



La Junta de Extremadura, a través del Decreto 17/2020, de 15 de marzo, determinó los servicios públicos básicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.