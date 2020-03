Vergeles afirma que, a día de hoy, "no se cuenta con importantes problemas asistenciales"

Así, lo ha señalado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergles, recalcando que la ocupación de las UCIs (unidades de cuidados intensivos) se encuentra al 50%, hay 95 camas en ucis y más de 40 están disponibles.

Según Vergeles, “el SES está preparado para absorber cualquier contingencia que se dé” pues, hay que sumar las 270 habitaciones más en las hospederías de Alcántara y Garrovillas de Alconétar para atender a pacientes de coronavirus.

Además, hay 30 camas más en el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres para atender a pacientes de coronavirus, siguiendo los criterios de ingresos que se establezcan.

Junto con ello, el Vicepresidente ha explkicado que, desde el inicio del brote, se han realizado casi 500 contrataciones de personal en el SES (487) y las zonas con un mayor estrés se encuentran, en los ámbitos hospitalarios, en las áreas de salud de Cáceres y Plasencia, en concreto en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y el Virgen del Puerto de Plasencia.

A este respecto, Vergeles ha llamado al entendimiento y la comprensión de la sociedad extremeña, ante dicho nivel de estrés de los sanitarios.

Sobre el número de trabajadores del SES con Covid-19, José María Vergeles ha insistido en que alrededor del 50% no se ha infectado en el ámbito laboral, sino que ha sido por transmisión comunitaria.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ZAFRA

En cuanto a la atención primaria, se ha reforzado la disponibilidad del personal en los centros de salud Zafra I y Zafra II, con turnos de atención continuada reforzados, por lo que “las personas usuarias de ambos centros tienen aseguradas la renovación de sus recetas electrónicos y la atención en situación de urgencias en estos dos centros de salud y en cada uno de los consultorios locales que dependen”, ha explicado el consejero.

El Centro de Salud Zafra I atenderá a la ciudad de Zafra y Zafra II a los siguientes consultorios: Burguillos del Cerro, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos, Atalaya, Alconera, Medina de las Torres y Puebla de Sancho Pérez.

En esta zona, hay dos Puntos de Atención Continuada (PAC) que se han visto reforzados: el PAC de Zafra y el PAC accesorio de Burguillos del Cerro.

En este último, se ha incrementado un equipo más para la atención de 8 a 15 horas, de tal suerte que puedan ser atendidos los pacientes en condiciones de “casi normalidad asistencial” y de 15:30 a 22:00 horas seguirá el funcionamiento del PAC como lo venía haciendo hasta ahora.

El Centro de Salud Zafra I se ha reforzado con un tercer equipo de 8 a 20 horas, más un equipo que atenderá pacientes en su domicilio.





El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido ante la posibilidad de que se lleguen a derivar pacientes de coronavirus entre hospitales de unas comunidades a otras con menor carga asistencial que "el sistema nacional de salud es uno".



Así, ha señalado que a su juicio debe existir una "labor de colaboración" entre CCAA "porque la salud de los españoles es de todos los españoles, no exclusivamente del ámbito de la comunidad autónoma donde nos movemos"; y no se ha cerrado por tanto a que pueda darse tal posibilidad de llegada de pacientes de unas regiones a otras.



"El sistema nacional de salud, igual que nosotros como extremeños necesitamos centros de referencia ante determinados problemas de salud, si otras comunidades autónomas y así lo establece la autoridad competente que en este momento es el ministro de Sanidad de solicitarnos ayuda para la atención a pacientes de otras comunidades autónomas, llegarán por ese circuito y se comunicarán en cuanto esto sea necesario", ha afirmado.



De este modo se ha pronunciado Vergeles en rueda de prensa este lunes en Mérida, a pregunta de los medios sobre si Extremadura acogerá a pacientes de coronavirus derivados de otras zonas del país, y sobre lo cual el vicepresidente segundo ha afirmado que "de momento" la comunidad extremeña no ha recibido tal "comunicación".



"De momento no hemos tenido la comunicación", ha espetado Vergeles, quien ha añadido que la Junta de Extremadura sí que ha recibido esta mañana una solicitud de material de UCI que se necesita, ha dicho, en la comunidad de Madrid.



"Sí hemos tenido la comunicación esta mañana de solicitud de material de UCI que necesitan en la comunidad autónoma de Madrid y evidentemente tenemos una labor de colaboración porque la salud de los españoles es de todos los españoles, no exclusivamente del ámbito de la comunidad autónoma donde nos movemos", ha aseverado al respecto.



En todo caso, ha reiterado que Extremadura no ha recibido "ninguna comunicación oficial todavía" de que vaya a albergar pacientes de coronavirus procedentes de otros centros hospitalarios de otras comunidades autónomas; al tiempo que ha querido en todo caso dejar "claro" que "el sistema nacional de salud es uno".