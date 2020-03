Una campaña de la Junta busca "complicidad" social para denunciar la violencia de género

Ep

La Junta de Extremadura ha iniciado este lunes una campaña institucional a través de la cual busca la "complicidad" del conjunto de la sociedad para denunciar posibles casos de violencia de género durante la situación concreta del estado de alarma actual en el país como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.



De este modo, la campaña de la Junta trata de difundir a las mujeres posibles víctimas de violencia de género el mensaje de que "no están solas" y de que "estar confinadas no es estar desprotegidas", así como de que "todos los recursos están activos".

Así, lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha incidido en que a pesar de la declaración del estado de alarma los recursos en materia de violencia de género siguen actuando.

En una entrevista en Canal Extremadura Televisión, Gil Rosiña ha recalcado que "todos los recursos que están a disposición en una vida normal para frenar y atender y dar respuesta a la violencia de género lo siguen estando en un estado de alarma", como el actual en España.



Con ello, ha incidido en que "esta sociedad que está siendo tan diligente, tan solidaria, que está ayudando a todos aquellos que lo necesitan como la población mayor" es necesaria también "como cómplices para denunciar la violencia de género" a través del teléfono 016 y de la Policía.

"Cualquier ciudadano extremeño ahora que tantas horas estamos en nuestras casas, en nuestros bloques, en nuestros pisos, que escuche algo que no está bien, algo que suena raro, algo que denote sufrimiento de una mujer tiene que llamar al 016, un teléfono que no deja rastro, y tiene que denunciar a la Policía", porque "estar confinadas no es estar desprotegida".



En este sentido, y tras destacar que el hecho de que ante el estado de alarma y la situación de confinamiento las víctimas de violencia de género se puedan ver obligadas a estar encerradas en casa con su maltratador "no significa estar desprotegida", ha incidido en que esta misma mañana la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una campaña institucional para "buscar la complicidad de la sociedad entera" en la denuncia de posibles casos de violencia de género.



De este modo, la consejera ha recalcado que en Extremadura se mantienen "activas" las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, entre otros recursos habituales "las 24 horas" del día para atender a mujeres posibles víctimas de casos de violencia de género.



Por otra parte, sobre si puede producirse un repunte en casos de violencia de género estos días durante el estado de alarma en España por el coronavirus, Isabel Gil Rosiña ha apuntado que a tenor de las cifras del Sistema Viogen "no hay ningún dato que preocupe" en este sentido en Extremadura, donde según ha recordado hay actualmente 1.612 mujeres protegidas y a las que "se les va a hacer un refuerzo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como ya anunció hace unos días el ministro en una comparecencia pública"



En este punto, ha defendido que ante la violencia de género lo que hay que tratar de conseguir es "prevenir un repunte" que no se quiere que ocurra.

Y, ha reiterado que, en esta tarea, se necesita también que el conjunto de la sociedad extremeña sea "cómplice" para denunciar posibles casos de violencia de género y proteger a las víctimas.



MASCARILLA 19



Por otra parte, Gil Rosiña ha avanzado que la Junta de Extremadura iniciará este lunes los trámites con los colegios de farmacéuticos de la comunidad para activar, en los próximos días, la denominada "Mascarilla 19" en la región.



"Cualquier mujer que no esté escuchando y que puede salir un momento de casa porque tiene que ir a comprar el pan o unas pastillas a la farmacia y esté en peligro (por violencia de género) puede solicitar una Mascarilla 19 y todos los servicios de alarma y atención se pondrán en marcha a partir de ese momento", ha subrayado.



Cabe recordar que "Mascarilla-19" es una campaña impulsada por el Gobierno de Canarias en colaboración con los colegios de Farmacia de las islas.



Su objetivo es que las mujeres que puedan estar viviendo una situación de violencia de género en su hogar, motivado por el aislamiento obligado en sus viviendas, o en la calle ante la ausencia de transeúntes, puedan dar la alerta en las farmacias de su barrio con el mensaje en clave 'mascarilla-19'.