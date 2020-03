PP pide retirar "de inmediato" resolución del Gobierno sobre limitación al cava extremeño

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Mercedes Morán, ha exigido este miércoles que se retire "de inmediato" la resolución del Gobierno de España por la que se impide a los viticultores extremeños plantar cava para los próximos tres años.



En concreto, la diputada 'popular' ha realizado esta solicitud tras la sentencia en la que la justicia da la razón a la Junta de Extremadura por las restricciones en nuevas plantaciones y ha recordado que el PP extremeño "siempre ha estado en contra de dichas limitaciones".



En este sentido, ha manifestado que no entiende cómo la Junta "celebra" que la Justicia le dé la razón por esta resolución de 2018 y sin embargo "esté callada" ante la resolución que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez hace apenas tres meses.



Así pues, según el PP, dicha resolución "agrava aún más" la situación porque "no se permitirá plantar en los próximos tres años e incluso, se anula el derecho de la comunidad a defenderse, no permitiendo el trámite de informe previo de las comunidades autónomas".



A su vez, Mercedes Morán ha expuesto su satisfacción por esta sentencia y ha pedido que el Gobierno de Sánchez retire la resolución en vigor ya que, muy probablemente, siendo ésta última "más injusta que la primera, será anulada posteriormente", según ha informado el PP de Extremadura en una nota de prensa.



Por último, ha exigido "transparencia" a la Junta de Extremadura puesto que la resolución se ha anulado, entre otros aspectos, por no haber acuerdo entre las partes y ser Extremadura beneficiaria de acciones prioritarias por ser "región menos desarrollada" por lo que, a su juicio, en 2020 se está en la misma situación y ha indicado que espera que la Junta "no acepte la resolución de este año y continúe sin haber acuerdo entre las partes" porque, de lo contrario, sería un "escándalo".