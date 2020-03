CCOO: Cierre de centros educativos debe ser "total" y que no se avance en las materias

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura señala que dicha instrucción se ha publicado "pasadas las dos y media del mediodía" (de ayer viernes), cuando el profesorado que "había estado esperándola toda la mañana en sus centros para organizar sus actividades ya los había abandonado", y al tiempo que el Gobierno central hacía público el paso al estado de alerta nacional.



Sobre su redacción, que define como "dos páginas escasas", es "un cúmulo de errores", pues en el punto 2º se afirma que los centros permanecerán abiertos y que todos los días debe haber una presencia mínima de profesorado y el mismo planteamiento se hace respecto del personal administrativo y otros servicios vinculados al funcionamiento de los centros, y "deja en manos de los equipos directivos la organización de los turnos en los centros".



Desde que se anunció el cierre de los centros CCOO ha mantenido que el cierre debía ser "total", dado que el objetivo es frenar la expansión del coronavirus, de tal forma que han solicitado que se eximiera de asistir a sus respectivos centros de trabajo a todos los trabajadores del sector educativo extremeño, tanto personal docente como no docente.



En el punto 3º, se exige la adecuación de las programaciones didácticas, actividades y ejercicios necesarios con el fin de asegurar el proceso educativo de los alumnos en su domicilio, y todo eso tiene que estar "listo al finalizar el martes 17".



Así, desde el sindicato consideran un "despropósito" la intención de la Consejería de Educación de que se siga avanzando materia "sin poder garantizar la atención directa del profesorado a ese alumnado".

Desde CCOO, defienden que el momento actual exige el "cierre total de los centros y la paralización total de nuevas actividades académicas y proponemos que, en todo caso, se envíen al alumnado actividades de refuerzo y ampliación de lo ya explicado.



Respecto a las plataformas y demás recursos telemáticos que mencionala Instrucción, señalan que la propia consejera ha reconocido en rueda de que "es posible que presente problemas técnicos por el colapso que puede suponer que varios miles de docentes y varias decenas de miles de alumnos traten de acceder a ellas a la vez", y pide paciencia como "únicasolución".



Además, la consejera ha pedido en la rueda de prensa mencionada quetodas las comunicaciones oficiales se realicen por Rayuela con el argumento de que "cualquier padre tiene un móvil con acceso a internet".

Ante ello, CCOO reitera que es "imprescindible" que en la planificación de las actividades por parte de los centros educativos se contemple "en todos los niveles", especialmente, en los de enseñanza obligatoria,que las actividades propuestas garanticen la igualdad de oportunidades.



Además, creen que deben contemplarse actividades alternativas para aquellos alumnos y alumnas que no dispongan de medios tecnológicos y/o conexión a internet en sus hogares, programando no solo actividades telemáticas sino, también, analógicas, algo que se ha recogido de una forma "muy ambigua" en la instrucción.



Respecto a la publicación de las listas de candidatos a tribunales de las oposiciones, critican que el plazo de reclamaciones sea desde el lunes 16 de marzo hasta el 1 de abril, por registro, en "un estado de alerta nacional".



También muestran su preocupación sobre el hecho de que se han producido llamadas desde las delegaciones provinciales de educación a docentes que acababan de tomar posesión de sus respectivos puestos de trabajo "invalidando esos nombramientos".



Una medida que el sindicato califica de "dudosa legalidad", una vez estos docentes han tomado posesión pues, entienden que "sustituyen a otros docentes que no están en disposición de atender, durante un tiempo, a sus respectivos alumnos", y ante lo cual se preguntan "quién va a atender a esos alumnos durante los próximos días".