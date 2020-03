Junta incrementó en 8.000 el número de plazas para personas con discapacidad durante 2019

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha incrementado, durante 2019, en más de 8.000 el número de plazas de atención a personas con discapacidad, de las que más de 3.000 son de habilitación funcional.

Así lo ha explicado en el Consejo Regional de la Discapacidad, celebrado este viernes en Mérida, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para quien se trata de “buenas cifras”.

Y es que, a su entender, “la habilitación funcional es un servicio marca Extremadura, porque no se tiene en otras comunidades autónomas” y hace referencia a un servicio que intenta mantener las capacidades de la persona con discapacidad a lo largo de su vida.

De este modo, en el transcurso del Consejo Regional de la Discapacidad se han revisado todas las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2019 y la planificación para 2020, que estará centrado en el desarrollo de la Ley de Conciertos Sociales, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura, y “que será muy importante para el desarrollo del nuevo marco de atención a las personas con discapacidad”.

Así lo ha asegurado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, al tiempo que ha subrayado el incremento del presupuesto en la atención a personas con discapacidad, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Según sus palabras, "ha sido un esfuerzo importante el realizado por la Junta y por las organizaciones del tercer sector que aglutinan a la discapacidad”.

En concreto, José María Vergeles ha agradecido a Cermi Extremadura “el que haya tenido ese aguante”, en la incorporación del “dinero legítimo” para que cobrasen los trabajadores que atienen a personas con discapacidad; y que, con motivo de la firma de un nuevo convenio laboral, ha recibido este año alrededor de 4,7 millones de euros; algo que se ha hecho a final de año y con dificultades, casi a presupuesto cerrado”.

No obstante, Extremadura ha sido de las pocas comunidades autónomas que ha hecho ese desembolso “porque entendíamos que no podíamos comprometer al mundo de las discapacidad y a sus trabajadores, a que no estuviesen bien pagados”, ha aseverado.

Por tanto, de cara a este año, tal y como ha avanzado, ya está incorporada esa partida al ámbito presupuestario, con algunas modificaciones normativas.

CORONAVIRUS EN UNA POBLACIÓN VULNERABLE

Por otra parte, y al ser el colectivo de personas con discapacidad una población vulnerable, se ha abordado en el Consejo Regional de la Discapacidad la situación del coronavirus en Extremadura.

Según ha avanzado Vergeles, "ahora mismo" no hay ningún centro con discapacidad afectado, aunque la medida adoptada este jueves por el Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Extremadura, en cuanto al cierre de temporal de centros educativos, afecta también a centros ocupacionales y centros de educación especial.

“Pero vamos a seguir prestando servicios esenciales, como la atención temprana, la habilitación funcional y los servicios residenciales, con todos los métodos de protección para el personal y para las personas que están en estos centros”, ha concluido José María Vergeles.