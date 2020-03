El profesor de UEx Agustín Muñoz dice que los virus mutan a "mejor"

Ep.



El profesor de Patología Infecciosa de la Universidad de Extremadura (UEx) y vicepresidente de la Academia de Medicina, Agustín Muñoz Sanz, ha explicado que los virus tienen "inteligencia biológica" por lo que "tienden a mutar hacia mejor", así como que esas mutaciones "lo que hacen es "disminuir la agresividad" de estos.



En declaraciones a Europa Press Televisión, Muñoz Sanz para "tranquilizar" a la población ante la situación actual de coronavirus, ha insistido en que los virus "aunque son mutantes" tienden "a mutar hacia mejor", porque "al virus no le interesa matar a la población a la que afecta", ya que "sin células de otros no se puede reproducir y, por tanto, si acaba con la población, acaba consigo mismo".



"Así que las mutaciones lo que hacen es disminuir la agresividad del virus una vez que se ha expandido y se establece", ha remarcado Muñoz al tiempo que ha señalado que "ahora mismo estamos en fase de expansión en España, en Europa y también en Estados Unidos y lo que podrá ocurrir es que se establezca" aunque no se sabe porque "no ha llegado" el momento para saber "si se quedará como un problema estacional como la gripe" o será una "epidemia que desaparezca".



En este sentido, este profesor de Patología Infecciosa de la UEx ha explicado que las epidemias "tienen un punto de ascenso, una fase de meseta o estabilización y posteriormente decaen".



"Una buena noticia también para comentar es que parece que así como la agresividad epidemiológica, es decir, la capacidad de contagio parece alta; la agresividad clínica, la capacidad de hacer daño y, llevada al extremo, de matar, no parece tan alta porque más del 80 por ciento de los pacientes tienen cuadros leves-moderados y de los que tienen cuatros graves, un 10-15 por ciento, pues de momento el 50-60 por ciento ya están recuperados y haciendo vida normal", ha resaltado.



MEDIDAS Y ACCIONES



Por otra parte, Muñoz ha afirmado que las medidas y acciones a tomar "son las que están diciendo" los organismos internacionales de salud, los nacionales y los autonómicos y ha asegurado que "las normas son muy sencillas y conocidas", pero "otra cosa es que la gente las lleve a efecto".



Así, sobre el uso de mascarillas ha dicho que es para enfermos, los familiares que convivan con ellos y los profesionales sanitarios pero "no para ir por la calle" con ellas y ha insistido en "incrementar el lavado habitual de manos" porque "importa mucho" el "contagio por contacto".



"Esta epidemia puede servir para recordarnos que posiblemente la higiene de las personas no sea la adecuada normalmente y en este momento hay que reforzarla sobre todo en los sitios que hay epidemia", ha manifestado.



Además, sobre las medidas de suspender o aplazar eventos o actividades lectivas, Muñoz ha considerado que "si hay un virus en expansión que es nuevo y que se aprovecha de las aglomeraciones humanas, parece razonable entender que hay que evitar las aglomeraciones humanas".



"AUTÉNTICO DESMADRE SOCIAL"



Por otra parte, sobre las imágenes de personas haciendo acopio de producto en los supermercados y la alarma creada, Muñoz ha opinado que "hay un auténtico desmadre social" y que es "una situación absolutamente intolerable" en un país desarrollado con un sistema sanitario "potente".



"Es una imagen penosa que indica que la gente no tiene capacidad de reaccionar ante una situación de crisis", ha resaltado al tiempo que ha afirmado que "no son las condiciones actuales y posiblemente futuras tampoco, pero eso ya lo veremos, como para hacer lo que se está haciendo: que se queden los supermercados desabastecidos como si esto fuera un apocalipsis o una hecatombe".



A este respecto, ha valorado que "el pánico tanto el individual como el colectivo" y "el miedo a lo desconocido" es "insuperable" y "muy difícil de controlar". "El miedo, como le pasa a la estulticia, son mucho más epidémicos que el coronavirus, el virus de la gripe y el ébola juntos y esa quizá sea la situación que se está viviendo", ha apuntillado.



De este modo, ha indicado que esta situación hay que "controlarla" y, para ello, ha considerado que "un aspecto muy importante" es que los mensajes vayan "en la misma línea", que sean emitidos por personas con "credibilidad social" y que "no exista el desconcierto de actuaciones".



"NO ES UNA GRIPE"



Por otra parte, sobre la comparación que se hace del coronavirus con la gripe, este profesor de la UEx ha aseverado que "no es una gripe" ni tiene "nada que ver" con la misma y ha explicado que el coronavirus "se está comportando como una infección respiratoria" y "entra en el contexto de los virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias".



Por ello, ha puntualizado que "eso es en lo que se parece" pero que "tienen diferente comportamiento epidemiológico" por lo que "son diferentes".



Así, ha opinado que "la intención" con la que se dice esto es para "minimizar el problema" y "tranquilizar". "Decir que la gripe y el coronavirus son lo mismo es una barbaridad, no tiene ningún sentido", ha apostillado.



Además, sobre cuando empieza a ser el virus contagioso, Muñoz ha detallado que se sabe por los estudios que se han hecho de los enfermos chinos y europeos y "se habla de entre 4 y 7 días para empezar a infectar". "Pero tampoco sabemos con seguridad si personas que son asintomáticas están transmitiendo el virus o no y si los enfermos con síntomas lo pueden transmitir antes, parece que no", ha concluido.