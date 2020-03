El alcalde de Cáceres asegura que se trasladará la Cruz de los Caídos

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que el ayuntamiento se da por interpelado ante el requerimiento del Gobierno de que hay que retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América, y avanza que se descarta el derribo del símbolo, por lo que se apuesta por el traslado a otro lugar o poner el monumento a disposición de la Iglesia para que decida su nueva ubicación dentro de algún recinto religioso.



Aunque no se fija ningún plazo para su traslado hay que "tenerlo en vista" y "tomar las medidas oportunas" ha dicho Salaya, que ha recordado que "no queda casi ninguna Cruz de los Caídos en ninguna ciudad de España, y no va a quedar ninguna en muy poco tiempo".



Así, el Consistorio cacereño no contempla el derribo de la cruz y apuesta más por el traslado a una nueva ubicación que podría ser el cementerio municipal o entregarla a la Iglesia para que tome las medidas oportunas, "entendiendo que es también un símbolo religioso", ha dicho.



El traslado conllevaría un coste económico que no está recogido en los Presupuestos municipales de 2020, que están en trámite de alegaciones antes de su aprobación definitiva, pero el regidor ha recordado que las cuentas recogen una partida para "cuestiones sobrevenidas".



El alcalde ha señalado que el traslado de la Cruz de los Caídos no era uno de los objetivos de la legislatura y no se trabajaba en ello, si bien es cierto que ya hubo una comisión en la legislatura pasada, con el PP en el Gobierno local, a la que se encargó un informe sobre la cruz a varios expertos que determinaron que "indudablemente" era un símbolo franquista.



"Más allá de eso no era una prioridad en este momento para al equipo de Gobierno dadas todas las urgencias que hay, pero nos damos por requeridos por el Gobierno y ahora estudiaremos si este símbolo se sitúa fuera de la ley, y si se concluye que es así, habrá que retirarlo, trasladarlo y tomar decisiones", ha explicado el regidor.



Cabe recordar que en Cáceres ya existe una resolución del Pleno municipal de 2004, con el 'popular' José María Saponi como alcalde, que se aprobó por unanimidad y que acordó retirar la Cruz de los Caídos y sustituirla por "un monumento a la paz", ha dicho Salaya.



"No se ha hecho nada y ahora, como con tantos otros temas, le tocará a este equipo de Gobierno asumir lo que no han afrontado los anteriores", ha manifestado el alcalde, que ha recordado que la situación es distinta a la de 2004 porque ahora están en vigor una Ley de Memoria Histórica nacional y otra autonómica, además del requerimiento del Gobierno central.



INTERPELACIÓN DEL GOBIERNO



Cabe recordar que Gobierno ha asegurado que el Ayuntamiento de Cáceres deberá retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América de la ciudad para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, ya que "contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia". De no hacerlo, se requerirá a la Junta de Extremadura que "adopte las medidas oportunas".



El Ejecutivo central se ha expresado así en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, quien preguntó por la permanencia de esa cruz monumental en la citada plaza de la capital cacereña, tal y como informó Europa Press.



En la respuesta se recoge que si el Ayuntamiento de Cáceres no retirase el monumento señalado, "el Gobierno requerirá a la Junta de Extremadura para que, en el ejercicio de sus competencias, haga cumplir lo previsto por la Ley y adopte las medidas oportunas que se deriven de la no actuación municipal".