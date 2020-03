Unidas Por Extremadura secundará las movilizaciones del 8M en diversos puntos de la región

Unidas Por Extremadura secundará las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este próximo 8 de marzo, las cuales tendrán lugar en diversos puntos de la geografía extremeña.

Así pues, las dos diputadas de la formación, Irene de Miguel y Lorena Rodríguez participarán este domingo en los actos reivindicativos que se celebrarán en Mérida y Plasencia, respectivamente, para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Además, Rodríguez también estará este sábado participando en los actos que se celebrarán con motivo del 8M en Talaván, mientras que Álvaro Jaén realizará en la Carrera de la Mujer que tendrá lugar en Casar de Cáceres este domingo y Joaquín Macías secundará la manifestación feminista de la capital extremeña.

Con ello, Unidas Por Extremadura quiere poner el acento este 8M en las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres, que según señala en nota de prensa, "están relacionadas con el mercado laboral que sigue discriminando a la mujer", ya que en la región extremeña la tasa de paro es muy superior entre las mujeres que los hombres, llegando a alcanzar el 61 por ciento del total de personas desempleadas en Extremadura.

Pero además, apunta que las mujeres son las que más sufren la precariedad laboral, "ya que, por ejemplo, de los más de 41.000 contratos que se han firmado durante el mes de febrero, solo 15.000 fueron rubricados por mujeres, y de ellos el 54 por ciento tuvieron una duración menor a un mes".

Igualmente, la confluencia conformada por Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo cree además que existen en la comunidad extremeña sectores "fuertemente feminizados y muy precarizados", entre los que cita a las mujeres que trabajan en ayuda a domicilio que no llegan a cobrar en muchas ocasiones ni 300 euros al mes".

Y es que "no es casualidad que el paro femenino esté en el 61 por ciento; no es casualidad que las mujeres cobremos menos por realizar el mismo trabajo; no es casualidad que las profesiones más feminizadas sean las más precarizadas; no es casualidad que las pensiones de las mujeres sean un 20 por ciento más bajas, y no es casualidad que llevemos 13 mujeres asesinadas en lo que va de año", apunta Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

CASO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

De hecho, y en relación a la violencia machista, Unidas Por Extremadura ha reclamado medidas desde la Administración Pública para "evitar que hombres condenados por haber agredido a una mujer, como es el caso del alcalde de Malpartida de Cáceres, sigan siendo un representante público".

A este respecto, considera que "este tipo de personas no deberían ocupar ningún cargo de responsabilidad en la esfera pública si realmente viviéramos en una sociedad comprometida con erradicar la violencia machista".

Por último, Unidas Por Extremadura ha celebrado que este 8M se cuente con la Ley de Libertad Sexual, impulsada por el movimiento feminista y aprobada esta misma semana por el gobierno de coalición, ya que según valora, con esta Ley, el 'Sí solo es sí' estará incluido en el Código Penal, pero además se podrán en marcha medidas para prevenir, sensibilizar, formar y detectar las violencias sexuales hacia las mujeres.