El PP reclama a Vergeles un plan de choque urgente en Dependencia

La portavoz de Dependencia del Grupo Popular en la Asamblea, Consuelo Rodríguez Píriz, ha reclamado al consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, José María Vergeles, la puesta en marcha de un plan de choque "urgente" en materia de Dependencia en la comunidad, toda vez que la región está "tocada y hundida" en esta materia.



Tras incidir en que "la Dependencia se le ha hecho bola, se le ha atragantado" a Vergeles, ha defendido que la Junta "no puede demorarse más en atender" a los posibles beneficiarios de dicha temática, algo que a su juicio no se está produciendo como consecuencia de una gestión "deficiente" por parte de la comunidad y del "ninguneo" a las propuestas que el PP plantea al respecto.



En este punto, ha afirmado que "la realidad es tozuda" a tenor del Observatorio Estatal de la Dependencia, que en último dictamen otorga una calificación del 2,9 a la comunidad en esta materia, cuando la nota era del 6,7 al dejar el PP el gobierno en la región, ha apuntado.



Rodríguez Píriz ha incidido, así, en rueda de prensa este viernes en Mérida, en que la "realidad es tan tozuda" y la "gestión tan deficiente" que ahora el dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia ha puesto "los puntos sobre las íes", y ha preguntado "si ésta la forma de cuadrar la vida de las personas a la que tantas veces ha hecho referencia" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.



Ha incidido al respecto en que en la región "nunca se había aprobado hasta que no llegó al PP al Gobierno de Extremadura", así como en que dicho partido "dejó la Dependencia en un 6,7 de nota" y ahora Vergeles "ha tenido el honor de bajar esa calificación hasta el 2,9", lo que evidencia a su juicio que la Dependencia está "hundida" en la comunidad.



"Con Monago llegamos a ocupar el cuarto mejor puesto del país según esta misma fuente" pero se ha "retrocedido como en los peores años de la crisis", ha espetado la 'popular', quien ha lamentado que además esto se ha producido en "época de crecimiento".



"Ya está bien de que Vara y Vergeles nos esté recordando permanentemente los cuatro años nuestros, porque ellos son los que suspenden en la Ley de Dependencia y nosotros somos los que aprobamos", ha incidido.



CIFRAS



De este modo, la diputada del PP ha defendido que "ya es hora" de que Vergeles "rinda cuentas a los ciudadanos a los que tiene sometidos a estas desigualdades entre comunidades", toda vez que actualmente "se tardan dos años (en la región) en cobrar las prestaciones a las que tienen derecho" los beneficiarios de la Ley de Dependencia.



Además, ha apuntado que las prestaciones económicas vinculadas al servicio ocupan el 44,05 por ciento de la cartera de servicios en la comunidad, "cuando su incidencia a nivel nacional es sólo del 10 por ciento".



"En Extremadura por desgracia fallecen cada día personas que están esperando ser valoradas o cobrar la Ley de Dependencia y eso no puede ser", ha advertido Rodríguez Píriz, quien ha afirmado que actualmente en Extremadura hay 7.206 personas "en el limbo más absoluto" porque "no han sido valoradas y no se les ha reconocido una prestación".



En todo caso, ha indicado que ella no tiene "los datos exactos" por la "opacidad" de la Junta a la hora de informar sobre "cuántas personas están sin cobrar la Ley de Dependencia, cuántas personas están retrasando ese pago".



Al mismo tiempo, ha ahondado en que se ha reducido en 952 las personas atendidas con respecto al año anterior. "En vez de ir hacia adelante hemos retrocedido. La primera involución que tenemos en la Ley de Dependencia desde el 2011 porque fallecen y no se incorporan nuevos beneficiarios al sistema", ha espetado.



DESIGUALDAD



La 'popular' también ha recalcado que "hay una gran desigualdad entre comunidades" en materia de Dependencia, porque "hay comunidades que se califican como comunidades con plena atención, como comunidades que han progresado positivamente en los dos últimos años, comunidades con cierto estancamiento, comunidades en situación preocupante" y Extremadura "se encuentra en retroceso en la aplicación de la ley de Dependencia".



En este punto, sobre las "quejas" de Vergeles de que "no recibe dinero de Madrid", Rodríguez Píriz ha subrayado que "las otras comunidades tampoco" y "el semáforo en rojo está siempre en Extremadura".



Además, ha incidido en que "el sistema extremeño perdió también un 3 por ciento de los puestos de trabajo" en materia de Dependencia.



"No es gratuito que Vergeles haya suspendido, lo que sí es gratuito es que Vergeles no salga a dar la cara, que Vergeles no nos escuche", ha afirmado la diputada del PP, quien ha reiterado que la Junta "tiene que hacer un plan de choque urgente" porque "no puede demorarse más en atender a las personas en situación de dependencia en la comunidad".