APAG Extremadura Asaja no podrá llevar sus medidas para el campo a casa de Pablo Iglesias

APAG Extremadura Asaja no podrá llevar su tabla de reivindicaciones para mejorar la situación del sector agrario a la vivienda del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid), después de que la Delegación del Gobierno en esta comunidad les haya denegado el permiso.



Así lo ha anunciado el presidente de esta organización agraria, Juan Metidieri, durante una rueda de prensa en Mérida en la que ha avanzado que ya se están estudiando nuevas ubicaciones para trasladar a Iglesias sus propuestas, en una protesta que tiene previsto celebrarse a finales de mes, probablemente entre el 22 y el 28 de marzo.



En concreto, los emplazamientos que se están barajando son el Ministerio de Agricultura y la sede del departamento que dirige el propio Pablo Iglesias, en la capital, y la Plaza de la Constitución de Galapagar, que es la más probable, puesto que el objetivo es llevar la protesta "lo más cerca posible" de la vivienda del líder de Unidas Podemos.



Cabe recordar que esta organización agraria anunció que llevaría sus reivindicaciones hasta la vivienda de Iglesias en Galapagar tras la "insistencia" con la que el vicepresidente segundo animó al sector agrario a "apretar y tensar aún más" las protestas para lograr los objetivos marcados en sus reivindicaciones, que se iniciaron coincidiendo con la subida del salario mínimo interprofesional y con el objetivo principal de elevar los precios que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos.



Metidieri ha criticado que la Delegación del Gobierno haya prohibido cualquier acción de protesta frente a la casa de Iglesias alegando que atentaría contra la "inviolabilidad" del domicilio particular del vicepresidente.

Una decisión que Metidieri considera "chocante" porque, en ningún caso, ha señalado, tenían pensado entrar en la vivienda para entregar su tabla reivindicativa "ni en su salón ni evidentemente en la piscina de su chalé".



Una decisión "totalmente caciquil" por parte de la Delegación del Gobierno que no ha sido bien recibida por la organización agraria, en tanto que "coarta la libertad de expresión en actos de protesta", en contra de la postura de quienes consideraban que "el jarabe de la democracia eran los escraches", en referencia al líder de Unidas Podemos.



A pesar de ello, continuarán adelante con su intención de llevar a Pablo Iglesias sus reivindicaciones, y por ello ya se están barajando nuevas ubicaciones, por lo que espera que en los próximos días puedan confirmarlo y que la Delegación del Gobierno no vuelva a "prohibirlo".



"Como está tan preocupado nuestro vicepresidente por el sector agrario y está tan interesado en que le hagamos llegar la tabla reivindicativa, nosotros seguramente se lo haremos llegar, y lo más cercano que nos permita la Delegación del Gobierno a su domicilio", ha señalado Metidieri.



RESPUESTA "INSUFICIENTE" DEL GOBIERNO



En cualquier caso, Metidieri ha reiterado su "preocupación" por la situación en la que se encuentra el campo, así como que la respuesta ofrecida tanto por el Gobierno central como el regional es "totalmente insuficiente".



Por ello, mantienen reivindicaciones como reducciones fiscales, en el canon y en las tarifas eléctricas para el riego o una compensación en la Seguridad Social por el incremento del SMI, entre otras.



Con respecto a la respuesta de la Junta de Extremadura a sus reivindicaciones, ha señalado que son "inexistentes", pues hasta la fecha tan solo se ha encontrado la "disposición" a poner en marcha una partida de 10 millones de euros en ayudas para la sustitución de cultivos, que además será a medio plazo, y por lo demás "no hay absolutamente nada".



En este sentido, ha señalado que la Administración regional tiene en su mano poner en práctica más medidas, algunas de las cuales "no valen dinero", como el impulso de una mesa técnica en la que se estudien los problemas que acucian al campo que haga "el día a día más sencillo" a los agricultores y ganaderos.