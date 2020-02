Un estudio del Consejo de la Juventud señala 17,5% de jóvenes extremeños están emancipados

Ep

Un estudio elaborado por el Consejo de la Juventud de España ha puesto de manifiesto que el 17,5 por ciento de los jóvenes extremeños reside en una vivienda distinta a la del hogar de origen, lo que supone que Extremadura haya sido "de las pocas regiones" que ha aumentado este porcentaje con respecto a 2018, aunque se encuentra por debajo de la media nacional.



En concreto, este dato se encuentra dentro del Observatorio de Emancipación del primer trimestre de 2019 que ha elaborado el Consejo de la Juventud de España y donde se han analizado cuestiones como la tasa de paro, el tipo de empleo, el lugar de residencia, los ingresos mínimos o el tipo de jornada, entre otros.



De este modo, el informe ha indicado que la emancipación residencial en Extremadura "no se fundamenta en un contexto socioeconómico especialmente halagüeño" para las personas jóvenes, ya que la región lidera la tasa de pobreza y cuenta con los salarios más bajos de todo el país.



Así, ha sido presentado por el sociólogo, Joffre López Oller; la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Elena Ruiz Cebrián y el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Diego Vázquez Ayala.



Concretamente, se ha señalado que Extremadura se encuentra a la cabeza en la tasa de paro de todas las comunidades, ya que cuando un joven logra acceder al mercado laboral hay un "alto riesgo" de realizarlo en condiciones precarias, por lo que, ante este escenario es frecuente que gran parte de los jóvenes extremeños opten por trasladar su lugar de residencia a otros lugares de la geografía española como Madrid, Andalucía o las Islas Baleares.



Por su parte, Diego Vázquez ha advertido que son "datos preocupantes", ya que se pone de manifiesto que en Extremadura las personas jóvenes "no se emancipan" porque "no pueden hacerlo" debido a cuestiones como la precariedad laboral o la temporalidad.



"Extremadura tiene una pobreza cronificada", ha subrayado Vázquez, al tiempo que ha explicado que según el indicador Arope, uno de cada tres personas jóvenes extremeñas están en situación de pobreza o exclusión social.



De este modo, las probabilidades de que una persona joven nacida en Extremadura haya trasladado su residencia a otras Comunidades Autónomas aumenta exponencialmente a medida que mayor es su edad, hasta el punto de que el 21,8 por ciento de las personas entre 30 y 34 años nacidas en Extremadura reside en otros puntos de España, concretamente, en Madrid, Andalucía e Islas Baleares.



Algo a lo que Vázquez ah dicho que es "prácticamente imposible emanciparse" y dibuja en la comunidad un escenario "dramático" donde los jóvenes tienen que trasladarse a otras regiones de España o del extranjero lo también supone "frustración" para ellos.



POBLACIÓN TOTAL EMANCIPADA



Los datos de la población total emancipada tienen que ver también con el nivel de estudios, ya que en comparación con el conjunto de España, en Extremadura hay menos personas jóvenes con estudios secundarios postobligatorios y superiores terminados, sin embargo, en el último año la población joven que cuenta con estudios superiores finalizados es de 15,47 por ciento.



Asimismo, Extremadura es la Comunidad Autónoma con proporcionalmente menos población joven procedente de otros lugares de España o del extranjero, ya que la mayor parte, un 84,5 por ciento, reside en la misma provincia en la que nació y tan solo el 6 por ciento ha nacido en el extranjero.



En esta línea, por segundo año consecutivo, Extremadura ha vuelto a registrar un saldo migratorio positivo con el exterior en la población entre 15 y 29 años, esto significa que desde 2017 está aumentado el número de personas jóvenes inmigrantes.



Aunque, más relevante que los movimientos migratorios es que Extremadura va perdiendo población año tras año, porque los jóvenes se trasladan a otras regiones de España o incluso al extranjero, algo que se pone de manifiesto sobretodo en la población entre 25 y 29 años.



ACTIVIDAD PROFESIONAL



Como ha ocurrido en el conjunto de España, en Extremadura se ha producido un leve aumento del empleo en la población joven entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019, en concreto, se ha pasado del 32,2 por ciento al 32,7 por ciento.



Sin embargo, el descenso de la actividad laboral que comprende a la población que trabaja como a la que está en paro ha sido mayor, del 52,8 por ciento al 52,1 por ciento, por lo que "no se produce una incorporación significativa" de personas jóvenes en el mercado de trabajo.



Con todo ello, la población joven de Extremadura mantiene unos niveles de empleo "muy escasos", tan solo mayores a los de Cantabria, Ceuta y Melilla, algo que pone de manifiesto que la tasa de empleo de hombres y mujeres es "la más dilatada de España", ya que el 38,7 por ciento de los hombres trabajan a diferencia del 26,4 por ciento de las mujeres.



En lo que respecta al trabajo, Extremadura se encuentra "a mucha distancia" del resto de regiones de España, ya que es la comunidad que cuenta con mayores tasas de pobreza y exclusión social, algo que afecta al 58,4 por ciento de los jóvenes.



Con este dato, se pone de manifiesto que tan solo por detrás de Castilla-La Mancha, los actuales precios de compra y alquiler de una vivienda libre en Extremadura son los más accesibles para una persona joven en España, aunque ello significa un porcentaje alto según los salarios que perciben los jóvenes extremeños.



Por ello, la "única opción viable" en términos monetarios para una persona joven sería compartir el alquiler de una vivienda, lo que supone tener que dedicar el 21,6 por ciento de su salario neto si lo hiciera en la ciudad de Badajoz y el 23,5 por ciento si lo hiciese en Cáceres.



En esta línea, la modalidad de tenencia de vivienda a la que logran acceder los jóvenes entre 16 y 29 años que se emancipan en Extremadura es parcialmente distinta a la que impera en España, ya que el alquiler tiene menor incidencia en la región ya que solo lo hacen el 45,2 por ciento a diferencia del 59,2 por ciento de España.



PETICIONES A LAS ADMINISTRACIONES



Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Elena Ruiz, ha aseverado que en Extremadura "no se crean puestos de trabajo de calidad", por lo que ha instado a las administraciones públicas a trabajar en la creación de empleos "cualificados que tengan futuro".



En esta línea, ha resaltado que a quién más afecta este tipo de problemas es a las mujeres jóvenes, ya que las menores de 25 años cuentan con las "peores tasas de paro" de toda España, en concreto, un 534,5 por ciento.



Por ello, Elena Ruiz ha insistido en tomar medidas como contar con el CJEx en las diferentes comisiones que traten temas de juventud, así como crear un Servicio Público de Promoción de la Educación No Formal en la Junta de Extremadura con el fin de reconocer las experiencia con las competencias adquiridas.



Además de incorporar "el diálogo estructurado" como vía de participación de jóvenes en la elaboración de políticas públicas y crear un Pacto Autonómico de Educación que aborde temas como el abandono temprano, el acoso escolar y el actual sistema de becas.



"Hay que apostar muchísimo más por la investigación y por el estudio para poder construir unas medidas que ayuden a disminuir esta situación", ha subrayado Ruiz.



Al respecto, Elena Ruiz ha pedido crear planes contra la pobreza juvenil, a través de un empleo digno actualizado a los proyectos formativos sobre trabajo y realidad, así como un plan de retorno de la juventud.