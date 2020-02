Vara resalta el "esfuerzo" y el "trabajo" de los productores de aceite de oliva extremeños

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este miércoles el "esfuerzo" y el "trabajo" llevado a cabo por los productores de aceite de oliva extremeños para lograr productos de calidad, y ha subrayado que "no puede haber un buen aceite si no hay un buen trabajo detrás".



En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en Almendralejo (Badajoz), en el acto de entrega de la XXI edición de los premios del Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra 'Extrema Selección 2020', un acto al que también ha asistido la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, entre otras autoridades.



En este contexto, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que casi el 50 por ciento de la producción de aceite en Extremadura es ecológica o de producción integrada, de acuerdo a unos parámetros de sostenibilidad y también medioambientales, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



Además, el presidente autonómico ha indicado que el consumo de aceite de oliva en el mundo todavía es "minoritario", una situación que no se da en España ni en Extremadura, ya que, según el último informe del Instituto Extremeño de Consumo, el 99 por ciento de los hogares extremeños consumen este producto en cuanto a calidad y precio.



Igualmente, Fernández Vara ha considerado que incorporar la calidad como un "elemento transcendental del negocio" es "la llave maestra" que puede abrir "todas las puertas del mundo".



Al mismo tiempo, con respecto a las reivindicaciones del campo, el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que el campo extremeño ha experimentado en los últimos 30 años una "enorme transformación" y es ahora cuando "la España urbanita está descubriendo a esa otra España que, en silencio hasta el momento", les ha estado "dando de comer".

"Pequeñas y medianas empresas familiares que lo único que piden es poder vivir dignamente de su trabajo", ha reiterado.



En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha señalado que para que haya productos competitivos hay que apoyar a la gente que los produce, a la vez que ha insistido en la necesidad de que en este proceso de la cadena alimentaria tiene que haber unos salarios "dignos" porque, en caso contrario, "difícilmente se podrá producir".



Al mismo tiempo, Fernández Vara también ha mostrado el compromiso hacia este sector y ha señalado que existe la "obligación moral, ética, política y social de ayudar" a las nuevas generaciones para que puedan constituir "su medio de vida y contribuir, con ello, a la construcción de una sociedad mejor y más justa".



Por último, el presidente extremeño ha hecho entrega del Premio Extrema Selección 2020 Medalla de Oro al aceite de oliva virgen extra en la categoría 'Producción Convencional a 'Pago Baldíos de San Carlos' de Pago Baldíos de San Carlos S.L. de Majadas de Tiétar.