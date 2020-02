Planas replica a Monago que trabaja para lograr un "precio justo" para agricultores

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno trabaja por lograr un "precio justo" para agricultores y ganaderos españoles.

Así, lo ha señalado, en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado, y en respuesta a una interpelación del senador y presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago.

En su intervención, el ministro ha resaltado que trabaja en "reformar la ley de la cadena alimentaria, en mejorar la capacidad de autorregulación por parte de las empresas cooperativas y en la reforma de la Ley de las interprofesiones".

Según el Ministro, "trabajamos con el conjunto de la cadena para que los productores tengan buena posición, que la industria respete los contratos y que la distribución no realice campañas de venta a pérdidas que son muy nocivas para agricultores y ganaderos".

Así, ha añadido que está abordando la crisis del sector agrario con todos los eslabones de la cadena alimentaria.

"El Gobierno no solo comparte parte de las reivindicaciones, sino que trabaja de la mano de agricultores y ganaderos para solventarlas porque merecen un precio justo. Estamos ante un problema estructural y complicado", ha respondido a Monago.

Planas ha aprovechado para apelar a la unidad de los partidos políticos para encontrar una solución a la crisis del campo.

"Este no es un tema para dividir, es para unir, y me gustaría que el tono de su interpelación fuera éste. Los precios no se dictan por decreto ni por Ley,", ha señalado.

Y, ha concluido que, "estamos de acuerdo en que hay que buscar un precio justo, pero esto tiene dos componentes: el económico y el social. Para conseguir ese precio justo hacen falta bastantes cosas como mejorar los mecanismos atomizados de cómo organizar la oferta y el sector productor. Además, hay que trabajar por que la próxima Política Agrícola Común (PAC) ayude a quién lo necesita en el campo de España, a la inmensa clase media de agricultores", ha explicado.