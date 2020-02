Vergeles apela a que la UE ponga "cordura" ante la crisis sanitaria del coronavirus

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha apelado este martes a que la Unión Europea (UE) ponga "cordura" en el "ambiente internacional" para que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus "no se convierta" en política y económica.



"Yo creo que la Unión Europea tiene que poner cordura en este ambiente internacional para que una crisis sanitaria no se convierta en una crisis política y, lo más importante, en una crisis económica de primera magnitud por a quién afecta la enfermedad que es China, una de las primeras potencias en economía en el mundo", ha manifestado.



Así, preguntado sobre pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfico sobre la situación del coronavirus que se celebra esta tarde en Madrid, Vergeles ha subrayado que va "a apoyar la postura que está adoptando el Gobierno de España" que, a su juicio, "es totalmente proporcionada".



Además, ha aseverado que en dicha reunión va a "incidir mucho" en que se haga "mucho caso" y se potencie "el papel" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "para que no se produzca lo que se está produciendo", es decir, que se llegue "a convertir una crisis sanitaria en una crisis política, en una crisis económica y en una crisis social".



"Y eso me preocuparía mucho en todo el mundo, por tanto, voy a apoyar que nos fiemos de la OMS", ha apuntado el titular de Sanidad al tiempo que ha indicado que también va "a incidir mucho en que nos coordinemos todos los países del ámbito de la Unión Europea porque yo creo que aquí la UE tiene que dar el do de pecho en tomar decisiones de manera proporcionada".



A este respecto, Vergeles ha lamentado la "guerra sin cuartel de cierre de fronteras" como -ha dicho- está ocurriendo por ejemplo con Estados Unidos u otros países como Rusia que "ha cerrado la frontera con la China continental".



Finalmente, el responsable de Sanidad ha apelado a "trabajar de forma conjunta todas las comunidades autónomas en poder resolver esta situación lo antes posible" y ha asegurado que no hay ningún caso de coronavirus en Extremadura.



Vergeles se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en un encuentro con los medios antes de participar en la conferencia del director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacid, en el marco de una sesión con facultativos en el Hospital de Mérida.