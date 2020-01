Monago lamenta que se reciba "a palos" a quienes "quieren trabajar para hacer más España"

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha condenado que se reciban "a palos" a los agricultores y ganaderos que "quieren trabajar para hacer más España".



De esta forma, Monago ha considerado "intolerable" lo que pasó en la primera jornada de la feria Agroexpo, en Don Benito (Badajoz), este pasado miércoles, ya que los extremeños no merecen ser recibidos "a palos".



Así, ha expuesto el 'popular' que, mientras que a los agricultores y ganaderos extremeños que "quieren trabajar para hacer más España" se los recibe "a palos, a los que "quieren romper España se le da regalos".



José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones momentos antes de visitar Agroexpo, en donde ha recalcado que los manifestantes no eran "terratenientes", como ha sostenido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sino agricultores "cansados" de trabajar con cada vez menos beneficios para sus producciones.



Asimismo, el presidente de los 'populares' extremeños ha aseverado que cuando los socialistas gobiernan, "en este tema, la lían", ya que, como ha recordado, el año pasado se cerró esta misma feria para que la comitiva "pudiera tomar el aperitivo con normalidad".



No obstante, y en palabras de Monago, este año se ha decidido "innovar" y "coser a palos a los manifestantes" como no ocurre "en ningún otro sitio de España".



CRITICA QUE "NADIE ESTÁ PREOCUPADO"



José Antonio Monago ha criticado que en Extremadura "nadie está preocupado" con las negociaciones de la PAC, ni "nadie está peleando contra los aranceles".



Además, y en relación a los mensajes de tranquilidad lanzados a los agricultores por las administraciones, Monago ha preguntado si alguien de la Junta puede decirle cuánto van a recibir los agricultores, cuál es el paquete de ayudas o si se puede exhibir un documento de que garantice la renta agraria con la nueva PAC.



Así ha espetado que "cómo pueden estar tranquilos si aún no se ha empezado a negociar" dicha PAC. "De estar tranquilos con la PAC ni mijita", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no ha negociado nunca un periodo de la PAC, a diferencia de él cuando estuvo en el cargo.



También ha asegurado que durante su gobierno no hubiera permitido que se produjeran "cargas" y que hubiera preferido no inaugurar la feria Agroexpo.



VARA ESTÁ "EN MODO PÁNICO"



Monago, a preguntas de los medios sobre la reunión que este viernes mantendrá Fernández Vara con las organizaciones profesionales agrarias, ha indicado que no espera "nada", ya que el presidente de la Junta está "en modo pánico porque se le mueve la calle".



También ha instado a Vara a ponerse "al frente" de este tema y a reunirse con presidentes de otras comunidades autónomas con características similares a Extremadura, ya que "vienen curvas para el campo".



A respecto, José Antonio Monago ha criticado que Vara no va a reivindicar nada ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni "va a toserle" porque "le tiene miedo", ante lo que ha contrapuesto que a él, cuando era presidente de Extremadura, le llamaban "el barón rojo" porque defendía los intereses de la región con un gobierno nacional de su mismo signo político.