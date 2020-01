Más de 300 personas se dan cita en Badajoz en el Congreso extremeño de Marketing Digital

Ep./Rd.



Más de 300 personas se han dado cita este viernes, 31 de enero, en el Edificio Siglo XXI de la ciudad de Badajoz con motivo de la celebración de la tercera edición del Congreso extremeño de Marketing Digital, centrado en esta ocasión en el comercio electrónico, de la mano de ponencias a cargo de profesionales nacionales del marketing y de las ventas basadas en las herramientas que ofrecen las redes sociales e internet.



Los emprendedores pacenses Aquilino Mariscal, Abel Hernández y Borja de Lope son los organizadores de este congreso que se completa con talleres prácticos, una zona de expositores, sorteos o 'networking' y que está dirigido a emprendedores, pymes o empresas que quieran mejorar su estrategia digital, así como a quienes quieran iniciarse en el marketing digital o aplicarlo a su proyecto.



En declaraciones a los medios previas al inicio del evento, Borja de Lope ha explicado que esta edición está centrada en el e-comerce y las tiendas online, sobre lo cual ha sostenido que para el tejido empresarial regional y local es una oportunidad de poder asistir a una formación que, hasta hace tres años, no podían recibir en la comunidad extremeña o en un evento de estas características o con la calidad de los ponentes que reúne este en su tercera edición.



En relación a la veintena de ponentes del congreso de este año, ha citado a David Morán de Muroexe que ha pasado de facturar 200.000 euros a más de 5 millones de euros en un año; Phil Gonzalez, fundador de la comunidad 'Instagramers' o a Javier Echaleku o Fares Kameli, responsables de empresas específicas de comercio electrónico.



También ha citado a Javier Bellido, manager 5G Corporate Sales Program en Vodafone; Isabel Romero, cofundadora de ULab y SEO content Manager en Metricool o Geni Ramos, especialista en Automatización & Infusionsoft Certified Partner.



EL E-COMERCE EN EXTREMADURA



Preguntado por la situación del e-comerce en Extremadura, de Lope ha valorado que hoy en día, "ya no" en Extremadura sino en todo el mundo, cualquier tienda, ya sea una carnicería o una pescadería, se plantea vender por internet, y que "de hecho" hay que gente que está abandonando la tienda física por los altos costes que conlleva y abre una online.



No obstante, ha destacado que eso requiere una formación "muy intensa" y "muy profunda" y una actualización diaria, puesto que grandes multinacionales como Facebook o Google "hacen y deshacen a su antojo prácticamente sin avisar".



"Tienes que estar siempre a la última y en el momento exacto poder formarte, lo que podemos hacer nosotros, lo único que podemos hacer, es presentar actos como éste para que profesionales de alto prestigio puedan informar a gente como tú o como yo de las últimas tendencias", ha recalcado, para abundar en que también aconsejan sobre qué hacer para tener "éxito" en ciertas iniciativas empresariales que se pueden emprender online.



De este modo, ha explicado Borja de Lope, el objetivo que persiguen al organizar este congreso "es que la gente se conciencie de que esto no es solo subir una foto al Facebook o decir vendo un abrigo". "Hay muchísimo más trabajo, es toda una técnica de mercado, un marketing, análisis, hay muchísimas vertientes que hay que abordar y que cuestan dinero; y cuesta muchísimo trabajo formarse en ello", ha concluido.



ACTO INAUGURAL



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, o la representante de Ibercaja, Monserrat Casasola, han participado en la inauguración de este congreso en la que el primer edil pacense ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado cómo los tres organizadores les presentaron "con ilusión" hace tres años este proyecto que hoy en día, ha defendido, se ha convertido en uno de los congresos más importantes del país o de la península ibérica de sus características.



También se ha referido a la importancia del marketing digital y de la sociedad de la información en el mundo actual y en el futuro, un aspecto este último en el que ha coincidido con el presidente extremeño.

Y es que Fernández Vara ha destacado la importancia del aprendizaje continuo a lo largo de la vida para de esta manera desarrollar nuevas tecnologías que ayuden en las necesidades que el futuro plantee.

Concretamente, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que el 50% de los niños que nazcan en la actualidad, vivirán más de 100 años, por lo que la industria más importante que haya será la de los cuidados, para lo cual "es absolutamente imprescindible" el desarrollo de tecnologías que permitan la asistencia y el control de las personas mayores en las viviendas.

“El mundo digital no es una novedad, ha venido para quedarse, para ser y para formar parte de nuestras vidas”, debiendo estar siempre la tecnología y lo digital al servicio de la felicidad, ha continuado el máximo mandatario extremeño.

A su vez, el presidente autonómico ha animado a los asistentes a este III Congreso de Marketing Digital, a “ser siempre las personas que hacen que ocurran cosas”, siendo este evento un "magnífico escenario" para que empiecen a ocurrir, y de manera diferente.

Además, para Fernández Vara lo que en la actualidad representan las páginas de venta de productos por internet, no son modas, sino un cambio estructural que se ha producido en el mundo.

A su entender, “un cambio brutal” que ha pasado del pequeño mercado de abastos a un mercado mundial, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo regional ha puesto como ejemplo de éxito la película de animación extremeña 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', siendo una demostración de que cuando se pone el talento al servicio de un proyecto “el éxito es posible”, ha sentenciado.