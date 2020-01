La CE tranquiliza a agricultores extremeños porque el Brexit no afectará a exportaciones

Ep

El portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, Ioannis Virvilis, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los agricultores extremeños, y más concretamente a los productores de jamón ibérico, aceite o cerezas que están exportando sus productos a Reino Unido, ya que, ante el Brexit que se hará efectivo mañana día 31, "van a seguir realizando sus exportaciones tal y como lo hacen hasta ahora sin aranceles y sin controles fitosanitarios".



Virvilis ha recordado que, a partir de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), se abre un periodo de transición hasta finales de 2022 en el que se negociará con Reino Unido la relación futura con la UE y el interés "es tener una relación estrecha al igual que se tiene con otros países que no están en la UE", como Noruega, por ejemplo.



Según ha dicho este jueves en Cáceres en el transcurso de un desayuno con los medios de comunicación, el Brexit "solo" afectará al ámbito político pero no al económico, ya que Reino Unido no va a participar en el proceso de toma de posesiones ni habrá parlamentarios británicos, pero "para los ciudadanos nada va a cambiar y los derechos y las obligaciones y la aplicación del derecho europeo en el Reino Unido será igual como está hoy en día antes de la salida de la Unión Europa".



La salida de los británicos no afectará tampoco a programas europeos como Erasmus, de manera que los estudiantes que quieran ir a Reino Unido y los investigadores que trabajan allí pueden seguir haciéndolo y, "por supuesto, se garantizan los derechos de los ciudadanos británicos que viven en España y de los españoles que viven en Reino Unido", ha recalcado.



Tanto la UE como el Reino Unido, con vías a facilitar la circulación de mercancías a través de las fronteras, contemplan la creación de una zona de libre comercio en la que existirá una importante cooperación aduanera y reglamentaria, según ha explicado Virvilis.



"Mañana es un día triste para la UE. Perdemos un miembro histórico de nuestra Unión. En los próximos meses pondremos las bases de nuestra nueva relación con el Reino Unido y, durante este proceso, haremos todo lo posible para preservar los intereses de todos los operadores extremeños, sea cual sea el sector en el que estén activos", ha señalado Virvilis.



En su intervención, ha abordado las diferentes prioridades de la nueva Comisión Europea que acaba de empezar su mandato, presidida por primera vez por una mujer, Ursula von der Leyen, entre las que se encuentra el nuevo Pacto Verde Europeo, así como otros asuntos relevantes para Extremadura como el nuevo marco presupuestario 2021-2027, la estrategia en la Política Agraria Común (PAC) o los retos de digitalización.



Así, la UE se ha marcado como prioritarios preservar la importancia de la PAC y las políticas de cohesión en todo el territorio; reforzar los programas para la juventud; asegurar una digitalización de calidad; proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático; y la seguridad.



PLANTA FOTOVOLTAICA EN TALAYUELA



El Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER), a través del programa FEDER Extremadura y del resto de Programas FEDER Plurirregionales, ha apoyado el desarrollo económico sostenible en la región. Entre los proyectos destacados, Ioannis Virvilis se ha referido el reciente de anuncio por parte de la UE sobre la financiación la construcción y explotación de una planta solar fotovoltaica en el municipio cacereño de Talayuela. Esta planta solar será uno de los proyectos de energía solar de mayor potencia en Europa.



Otros de los asuntos que ha abordado ha sido el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura que contiene todas las prioridades de la región en lo que respecta a la utilización de los 890,9 millones euros de fondos públicos disponibles para el septenio 2014-2020. Estos fondos proceden del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).



El presupuesto durante este periodo ha girado en torno a dos pilares: los pagos directos y las medidas de mercado; y el desarrollo rural. Según datos nacionales, en el ejercicio de 2019 Extremadura ha sido la comunidad autónoma que más fondos de ayudas directas ha percibido, con un total de 546 millones de euros.



También ha recordado que un total de 47 municipios de Extremadura dispondrán de WiFi gratuito gracias a la iniciativa europea WiFi4EU, una iniciativa que permitirá a estas localidades reciban un bono por valor de 15.000 euros y hará posible que puedan instalar un punto de acceso WiFi en espacios públicos como bibliotecas, museos, parques o plazas.



Virvilis ha señalado que "la conectividad de cada ciudadano y de cada empresa es una prioridad absoluta para la Comisión, esté donde esté. En un mundo siempre cambiante es necesario garantizar que ningún municipio se quede atrás".



Durante el encuentro con los medios, también se ha hablado de la juventud como clave en el desarrollo de Europa y se trataron las distintas ayudas para su fomento. Entre ellas, DiscoverEU ofrece a los ciudadanos de 18 años la oportunidad de conocer Europa a través de su propia experiencia. Para el ejercicio 2020, el Parlamento Europeo ha asignado DiscoverEU un presupuesto de 25 millones de euros. El 15 de enero la Comisión anunció que abría el proceso de selección. Por último, Erasmus+, el programa de la UE para apoyar a la formación, educación, juventud y el deporte en Europa.



La despoblación es otro reto que afrontan muchos países de la UE, y la Comisión Europea "es muy consciente del problema que supone, también en regiones como la de Extremadura", ha dicho Virvilis. "Muchas políticas de la UE contribuyen a la lucha contra la despoblación: desde las ayudas a los jóvenes agricultores, pasando por los fondos regionales que mejoran la infraestructura de las regiones periféricas", ha incidido.



El propósito de la nueva Comisión es intensificar sus esfuerzos en este ámbito ya que por primera vez la demografía se incluye como una cartera específica de la Comisión. "En pocos meses presentaremos medidas concretas contra la despoblación que afecta a muchas regiones europeas", ha concluido Virvilis.