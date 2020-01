La delegada del Gobierno: La actuación policial en Agroexpo ha sido "proporcional"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha explicado los sucesos producidos al término de las dos manifestaciones, en Don Benito, con motivo de la inauguración de Agroexpo.

García Seco ha calificado la actuación policial como proporcionada ante el potencial riesgo para la seguridad de las personas y los bienes que se encontraban en el interior de Feval al intentar entrar de manera violenta por parte de un grupo reducido pero violento de manifestantes.

La delegada ha señalado que, este miércoles, comenzaba Agroexpo “un evento anual que supone un esfuerzo de todas las instituciones y empresas que colaboran con la misma y es uno de los principales escaparates para la agricultura y alimentación por sus innovaciones tecnológicas en maquinaria, procesos y productos, así como un punto de encuentro de miles de profesionales del sector. Supone, además, una fuente de riqueza para la comarca donde se asienta y una oportunidad para dar a conocer nuestro sector”.

García Seco ha explicado que, con motivo de este evento, “se han autorizado, por parte de la Delegación el Gobierno, dos manifestaciones. Una tractorada que ha partido de distintas localidades hasta llegar a Don Benito y que ha circulado por carreteras convencionales hasta el Polígono de las Cumbres donde se ha dejado que los vehículos. La otra manifestación ha partido de la Estación de Autobuses hasta el mismo sitio".

Según García Seco, "tanto la tractorada como la manifestación a pie se han desarrollado con normalidad hasta llegar a Feval donde una minoría de los manifestantes han mostrado actitudes violentas contra el dispositivo policial que estaba preparado conforme a las reuniones previas mantenidas con los responsables policiales de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Policía local, Guardia Civil, Policía Nacional, el Ayuntamiento de Don Benito y la Delegación del Gobierno”.

La delegada ha indicado que al llegar a las puertas de la institución es cuando se han detectado los comportamiento violentos y ha señalado que. “la violencia ha consistido en el lanzamiento de todo tipos de objetos, botellas, adoquines, megáfonos, etc. Han tratado de derribar el cordón policial, por lo que la policía ha decidido colocarse detrás las verjas de acceso a la institución".

Para la Delegada, "aun así, la actitud violenta ha continuado y han tratado de derribar estas verjas de acceso desoyendo en todo momento las instrucciones de la policía, que en varios momentos han visto la posibilidad de que se pudiera producir una avalancha tumultuaria que con actitudes violentas pudiera poner en peligro a las personas y bienes que se encontraban en el interior. Como consecuencia de estos momentos de tensión 16 policías y 3 manifestantes han resultado heridos de carácter leve, no necesitando ninguno hospitalización. La actuación de la policía ha sido en todo momento proporcional y tratando de mantener el orden y la seguridad sin que se produjeran daños personales”.

García Seco ha aclarado que “estos manifestantes violentos son sólo un grupo pequeño y organizado que durante los días previos a la manifestación han tratado de boicotear la celebración de la feria y hacer de una reivindicación legítima en actos vandálicos llamando incluso a través de las redes a la desobediencia a las instrucciones y resoluciones dictadas por la autoridad”.

La delegada ha aclarado que “la actuación policial ha consistido en intentar frenar la entrada de los manifestantes que han roto ese dispositivo y esas vayas de acceso; no ha habido cargas contra los manifestantes si no defensa de los policías ante el arrollamiento que un grupo de ellos que quería acceder a las instalaciones de Feval”.

Asimismo, ha añadido que, “ahora es momento de analizar con detalle para saber quiénes han sido los autores y organizadores y se pondrán en conocimiento de la autoridad judicial con los que ya ha habido contacto para que se lleven a cabo las investigaciones oportunas.

Junto con ello, ha reiterado que “La actuación ha sido proporcionada a la violencia a la que han sido sometidos, ha habido momento de tensión y la policía ha visto peligrar la seguridad”.

García Seco ha matizado que: “Las organizaciones agrarias convocantes del sector no son responsables de estos hechos, han tratado de que la manifestación se hiciese de forma pacífica, de todos es conocido cuáles son las organizaciones agrarias más representativas del sector que no han alentado ni participado en los hechos violentos, han sido otros grupos de personas que por el momento no podemos identificar”.

OPAS no han querido reunirse

En este punto, se ha referido a la presencia en Agroexpo del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quienes tenían previsto mantener un encuentro a las 13,00 horas con las organizaciones agrarias representativas.

Pero, las OPAS "han decidido no asistir, probablemente porque había una tensión en el ambiente que han decidido posponer estas reuniones para otro momento".

Al respecto, ha incidido en que Planas se ha mostrado "a disposición al diálogo", al igual que Vara, este miércoles y en el futuro dado que los problemas del sector agrario, algunos de ellos de carácter estructural, "tienen que tener soluciones que en muchos casos no son a corto plazo" y deben ser "dialogadas" con el sector o las instituciones europeas.

La delegada, que ha asegurado que a las 16,00 horas se ha "levantado este dispositivo especial con motivo de Agroexpo", que se desarrolla en los momentos de la comparecencia "con total normalidad", ha confirmado que ha habido un detenido que ha sido puesto en libertad tras tomar declaración y que "de momento no hay más detenidos".

Ante las críticas del PP

Respecto a que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, haya exigido su "cese inmediato y fulminante" por "ordenar" las "cargas policiales", García Seco ha sostenido que "puede pedir lo que él crea conveniente".

También, ha insistido en que la actuación policial "ha sido proporcionada a la violencia a la que han sido sometidos".

Además, ha puntualizado que "las organizaciones agrarias convocantes no son como tales responsables de estos hechos, han tratado de que la manifestación se hiciera de forma pacífica" y "desde luego no han alentado ni han participado de los hechos violentos".

Y, ha concluido que han sido "otras organizaciones u otros grupos de personas que, hasta el momento, no podemos identificar" y que pertenecen "a un determinado grupo concreto" que se tiene que investigar.