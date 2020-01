PSOE y Unidas Podemos sellan un acuerdo político en Ayuntamiento Cáceres para presupuestos

Ep.



El equipo de gobierno del PSOE y el grupo municipal Unidas Podemos han sellado este miércoles un acuerdo político en el Ayuntamiento de Cáceres para aprobar los presupuestos municipales de 2020.



A pesar de que había anunciado que se estaba negociando un pacto de legislatura finalmente se ha firmado un "acuerdo de estabilidad" que se revisará en cada ejercicio presupuestario a través de reuniones periódicas entre ambos grupos.



El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, y la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, han sido los encargados de rubricar este acuerdo que reedita el pacto nacional entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con la diferencia de que, en este caso, la formación morada no entrará a formar parte del gobierno local, que seguirá conformado en minoría por los concejales socialistas.



Tras la firma del pacto, el alcalde cacereño, Luis Salaya, y la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, han comparecido en rueda de prensa para explicar los detalles del acuerdo, que tendrá como consecuencia más inmediata el apoyo de Unidas Podemos a los Presupuestos municipales para 2020, unas cuentas que saldrán adelante con el voto del concejal no adscrito Teófilo Amores.



"No es el acuerdo de dos grupos peligrosamente radicales y no vamos a incendiar la ciudad", ha dicho Salaya, que ha asegurado que las medidas que se recogen en el acuerdo pretenden solucionar los problemas de los ciudadanos.



Por su parte, Consuelo López ha indicado que, en caso de no cumplirse las medidas que se recogen, "el pacto no tendría recorrido".

HABRÁ AMPLIACIÓN