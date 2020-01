PSOE a Monago: Hay que tener la cara de "cemento armado" para pedir cese de Gutiérrez

Ep.



El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Juan Antonio González, ha replicado al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que "hay que tener la cara como el cemento armado" para pedir el cese de la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, por los datos de la EPA.



Así, ha recordado González, que el 'popular' pidió también el cese de Gutiérrez hace tres años, e incluso un pleno monográfico, y tres años después se crearon en la región 40.000 puestos de trabajo.



"Que pida el cese de la consejera de Empleo quien llevó a esta región a tener 184.000 parados pues me parece a mí que hay tener la cara como el cemento armado para pedirlo", ha aseverado, además de añadir que las recetas de Monago en materia de empleo se llamaron "ruina económica y social".



González ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre conocidos este martes y que ha tachado de "malos sin paliativos".



Cabe destacar que Extremadura ha cerrado el pasado 2019 con 2.400 parados más que en 2018, lo que supone un incremento del 2,13 por ciento respecto al año anterior, y con la destrucción de 200 empleos.



Asimismo, en el cuarto trimestre, en términos absolutos Extremadura registra 18.700 parados más en relación con los tres meses anteriores, lo que supone un incremento del 19,01 por ciento. Así, el número total de desempleados en la región se sitúa en 116.900 personas a final de año y la tasa de paro se establece en el 23,48 por ciento.



MAL COMPORTAMIENTO EN EL SECTOR AGRARIO



En su intervención ante los medios, Juan Antonio González se ha referido al mal comportamiento del empleo en el sector agrario, ante lo que ha apostado por intentar buscar soluciones a dicho sector que es "fundamental e importantísmo" para la economía y el empleo.



Así, ha recalcado que el PSOE está "a favor" de la subida del salario mínimo interprofesional porque eso es "dignificar" a los trabajadores, pero también ha apostado por escuchar a los agricultores en relación a la problemática de los precios de las producciones.



"Si no hay precios adecuados vamos a tener un problema en la agricultura y por tanto en la creación de empleo asociada a la agricultura en esta región", ha aseverado.



De esta manera, Juan Antonio González ha incidido en que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en sus declaraciones de este martes, "en ningún momento ha pedido que no haya aumento del Salario Mínimo Interprofesional" sino que ha pedido al Gobierno de España que analice casos como el de la región y ofrecer incentivos porque a esos profesionales "no les salen las cuentas".



Finalmente, y a preguntas de los medios, González se ha mostrado en contra de establecer dos salarios mínimos interprofesionales porque eso sería sostener que "hay dos Españas", ha dicho.