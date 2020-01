Cs urge "cambio de perspectiva" en políticas de empleo, ya que las actuales "hacen aguas"

Ep.

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura Marta Pérez ha abogado por un "cambio de perspectiva" en las políticas de empleo de la región y ha lamentado que no se hayan incluido ninguna de las enmiendas parciales que su formación registró en este sentido a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2020, aprobados la pasada semana.



Pérez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre conocidos este martes y ha tachado de "nefastos".



De esta forma, la diputada de Cs ha considerado que dichos datos evidencian que el "modelo del PSOE hace aguas", ya que tras cinco años de gobierno de Guillermo Fernández Vara en la región las medidas en materia de empleo "fallan".



Cabe destacar que Extremadura ha cerrado el pasado 2019 con 2.400 parados más que en 2018, lo que supone un incremento del 2,13 por ciento respecto al año anterior, y con la destrucción de 200 empleos.



Asimismo, en el cuarto trimestre, en términos absolutos Extremadura registra 18.700 parados más en relación con los tres meses anteriores, lo que supone un incremento del 19,01 por ciento. Así, el número total de desempleados en la región se sitúa en 116.900 personas a final de año y la tasa de paro se establece en el 23,48 por ciento.



Al respecto, Marta Guillén ha indicado que, mientras que en el conjunto del país los datos parecen que "remontan", Extremadura vuelve a liderar el ranking de las comunidades con mayor tasa de paro, además de exponer que la situación del desempleo no mejora si se tienen en cuenta los sectores más vulnerable como son las mujeres y los jóvenes.



En el caso de las mujeres, éstas siguen arrastrando una tasa de desempleo "intolerable" y muy superior que la de los hombres, con un 28,6 por ciento frente al 19,2 por ciento de paro masculino.



Por su parte, y en relación a los jóvenes, tampoco mejora su situación tras los últimos datos de la EPA, con la mayor tasa de desempleo juvenil, algo que justifica, en su opinión, el "éxodo juvenil".



"No podemos olvidar que detrás de estos datos hay familias que lo están pasando mal, familias que se sienten preocupadas y por ellos debemos hacer un esfuerzo y empezar a plantearnos un cambio de perspectiva en las políticas de empleo", ha aseverado.



También ha recalcado Marta Pérez que el presidente de la Junta, además de reconocer que los datos de desempleo son malos, debería admitir que sus medidas y políticas son "malas" y son las que están "provocando que Extremadura no remonte en materia de empleo".