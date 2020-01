Polo: El PSOE "da la espalda" a casi 70.000 extremeños al no aprobar las enmiendas de Cs

Polo asegura que el PSOE "da la espalda" a casi 70.000 extremeños al no aprobar las enmiendas de Cs · El portavoz de la formación naranja ha criticado que el grupo socialista no ha parado de "menospreciar a nuestro grupo" durante el debate de presupuestos Mérida, viernes 24 de enero de 2020. El portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que el PSOE está "dando la espalda" a casi 70.000 extremeños que votaron a la formación naranja al no aprobar las enmiendas que su grupo ha presentado al Presupuesto General de Extremadura para 2020. Polo ha lamentado que estos dos días de debate en la Asamblea de Extremadura han sido "estériles e inútiles" porque se han debatido y defendido enmiendas "para darnos contra un muro". "El PSOE no ha parado de insultar y menospreciar a nuestro grupo parlamentario ninguneando a los extremeños que creyeron en nosotros", ha incidido. Asimismo, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha señalado que "los presupuestos de la Junta son nefastos y el tiempo que llevamos en el pleno intentando enmendarlos lejos de hacerlos mejores nos hemos encontrado con que se nos da la espalda". "Creo que el PSOE no ha parado de faltar al respeto a los grupos y a los medios de comunicación que llevan dos días aquí en la Asamblea escuchando discursos enlatados", ha insistido. En este sentido Polo ha calificado el debate de presupuestos de "muy triste" y ha traslado su "profundo malestar" en un pleno que le parece "lamentable" por la actitud que ha decidido tomar el Grupo Parlamentario Socialista de "no querer escuchar a la oposición".