Vara cree que sociedad actual requiere "conocimientos, planteamientos y aptitudes nuevas"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que en la sociedad actual son necesarios "conocimientos, planteamientos y aptitudes nuevas", ya que el aprendizaje debe ser permanente "a lo largo de toda la vida".



Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo regional durante la inauguración de la segunda edición del Congreso de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura que se celebra este jueves y el viernes, en Mérida, con el objetivo de avanzar a través de la innovación para responder a los desafíos globales y locales y fomentar, de esta manera, un progreso "responsable" que contribuya a superar las desigualdades.



Así pues, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que "dudar hace aprender y se aprende de todo y de todos", ya que la vida es "un continuo aprendizaje", según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Y es que, según sus palabras, "el mundo está en continuo cambio y que a los retos nuevos que se nos presentan no podemos darles respuesta con las recetas que nos enseñaron nuestros padres, sino que hay que aprender nuevas respuestas a los retos que se plantean y se plantearán en el futuro".



De tal modo, Fernández Vara ha dicho que hay que enseñar a los hijos "a separar, reflexionar y tener un pensamiento crítico", siendo esto fundamental y la base del aprendizaje.



"No solo hay que aprender para aprobar", ha resaltado el presidente extremeño, sino que ha reiterado que "hay que aprender para vivir en una sociedad tan cambiante" en la que la industria "más importante" del siglo XXI va a ser la "industria de los cuidados" y la economía más importante la de "las canas", por lo que esta sociedad requiriere, ha dicho, conocimientos, planteamientos y aptitudes nuevas.



Por último, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que "todos los días" de la vida se examina con "nota vital" que "no te la pone un profesor, sino la vida, y la vida es más dura que los profesores" y con un temario que se desconoce.



PROYECTO DE REGIÓN



De tal manera, la inversión en formación, metodologías y recursos en la sociedad, fomentando la generación de contextos para el aprendizaje, "son estrategias prioritarias" para la Junta de Extremadura.



En concreto, según indica el Ejecutivo regional, desde el año 2015 se trabaja de "manera continua" en la generación de una Sociedad del Aprendizaje en Extremadura, un proyecto de región basado en la colaboración y en el aprendizaje compartido como "motor de desarrollo y transformación" de la sociedad a través de la igualdad.



En un entorno "tan cambiante" como el actual, el aprendizaje es "clave" para poder progresar, convertir y transformar el conocimiento en capacidades y competencias para la vida, en contextos donde se complementen la educación formal, no formal e informal.



Así, desde el Ejecutivo regional se ha apostado por políticas de aprendizaje basadas en la innovación y en la especialización como elementos "clave" en este proceso de cambio y mejora, con el fin de dar paso a una economía productiva, a "un mayor progreso y a una mayor calidad de vida".



En este sentido, es "imprescindible" la suma de talento y la atracción de proyectos colectivos, así como, el desarrollo de competencias y habilidades a través de itinerarios, "cada vez más personalizados, para lograr la transformación del conocimiento al servicio de una idea o proyecto común, abriendo paso a la proactividad y a la experimentación".



II CONGRESO



Cabe destacar que en esta segunda edición del Congreso de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura se pone el énfasis en "el poder del individuo como ser proactivo" para propiciar el cambio a través del trabajo colectivo.



Más de 850 personas participarán en las distintas ponencias y talleres del encuentro, enfocados en torno a la actitud, la innovación y la comunicación.