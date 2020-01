Protección Civil alerta por lluvia, nieve y vientos de hasta 120 km/h por 'Gloria'

Ep

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior alerta por la llegada de la borrasca 'Gloria' el domingo, especialmente el tercio oriental, que se prolongará durante el lunes y el martes, y que producirá fuertes vientos, precipitaciones y nieve, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



El domingo, el oleaje afectará a zonas del litoral de Levante y de las islas Baleares, donde se podrán alcanzar olas de siete metros de altura, y las rachas de vientos podrán superar los 120 kilómetros. Además, en zonas de Castilla y León, norte de Extremadura y La Rioja también habrá fuertes vientos.



En relación con las nevadas, estas serán copiosas a partir de 300-500 metros en el tercio oriental peninsular y se podrán acumular hasta los diez centímetros. Por último, las lluvias se producirán en puntos de la Comunidad Valenciana y de las islas Baleares.



Las recomendaciones de Protección Civil ante los vientos costeros aconsejan alejarse de la playa y de otros lugares bajos que pueden verse afectados por las mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Además, se debe evitar estacionar los vehículos en zonas que puedas verse afectadas por el oleaje, que puede arrastrar a las personas, en caso de encontrase en las proximidades del mar, por lo que se recomienda no poner en riesgo la vida ante la posibilidad de conseguir imágenes del fenómeno natural.



En el caso de fuertes vientos, Protección Civil recuerda que conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. Además, advierten del peligro de subirse a andamios sin las adecuadas medidas de protección. Se debe extremar las precauciones mientras se conducen, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido.



Las nevadas exigen extremar las precuaciones, revisar el vehículo y estar al tanto de la situación meteorológica. Protección Civil aconseja revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y precaución con el depósito de gasolina, si no va lleno, y con las cadenas o neumáticos de invierno. Igualmente, es útil llevar ropa de abrigo, un teléfono móvil con batería y un cargador de automóvil.



En caso de estar atrapado en la nieve, se debe permanecer en el coche, con la calefacción puesta, así como, vigilar el tubo de escape por si estuviera obstruido. También Protección Civil alerta de que solo salvo que la situación sea insostenible intente resolver la situación por sí mismo y advierte de que se debe informar de lo ocurrido.



Ante lluvias intensas, se debe disminuir la velocidad del automóvil y no detenerse en zonas donde pueda acumularse grandes cantidades de agua. Se recomienda viajar por carreteras principales y autopistas y precaución por el lugar donde se aparquen los coches, en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, porque el rápido ascenso del agua puede dañar al vehículo.



Además, se aconseja no cruzar ni con el vehículo ni a pie los tramos inundados. En las zonas de campo también se tiene que extremar las precauciones y alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas.