Vergeles culpa a PP reclamación 28 millones de empresa empezó obras nuevo hospital Cáceres

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha achacado al anterior gobierno regional del PP la reclamación que ha realizado la empresa que empezó las obras del Hospital Universitario de Cáceres y que reclama a la Junta de Extremadura un total de 28 millones de euros por daños y perjuicios.



Vergeles ha confirmado que los servicios jurídicos del Gobierno regional han aconsejado no atender la reclamación administrativa que había interpuesto la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Joca, FCC y Placonsa, que resultó adjudicataria de las obras del hospital pero en 2013 se rescindió el contrato por parte del gobierno del 'popular' José Antonio Monago.



Por ello, el asunto terminará en los tribunales si la empresa decide seguir adelante con la reclamación de la citada cantidad de dinero. "Si la empresa quiere seguir reclamando que utilice la vía judicial e intentaremos tender todos los argumentos de defensa", ha dicho Vergeles a preguntas de los medios sobre este asunto antes de la visita al Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña que ha realizado este jueves.



"Me produce una profunda pena que los extremeños tengamos que hacer frente a otro nuevo episodio de judicializacion de un hospital que se podría haber terminado mucho antes y por dejación y culpa del gobierno anterior no se realizó, y la obra se retrasó deliberadamente y ahora se reclaman esos 28 millones de euros", se ha lamentado Vergeles.



Así, ha culpado al PP de "no ser capaz" de desatacar una negociación y un proceso judicial de la UTE que estaba construyendo el hospital, lo que ha conllevado, además, el incremento de coste que ha supuesto que se paralizara ese contrato.



Según el responsable regional, si la obra de hubiera terminado en sus plazos en la legislatura del PP el coste hubiera sido menor ya que retomar las obras costó unos 15 millones de euros y afrontar "estas consecuencias judiciales".



"Con esa decisión política de paralizar el hospital que tuvo el PP le hemos hecho a los extremeños pagar más y que encima el proceso esté judicializado", ha sentenciado, al tiempo que ha reprochado que "alguien destacado del PP" plantee en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una cuestión sobre cómo se están gastando los fondos europeos en el hospital "para ver si los tenemos que devolver". "Es lamentable y un insulto manifiesto a los extremeños", ha resaltado.



Por ello, Vergeles ha pedido a los dirigentes del PP que "se estén quietos ya con el hospital" y que "reconozcan que los cacereños tienen un nuevo hospital y lo bueno que ha supuesto para la ciudad y el Área de Salud de Cáceres".



SEGUNDA FASE DEL HOSPITAL



Respecto a la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario, Vergeles ha indicado que "en las próximas semanas" estará redactado el anteproyecto y, cuando se aprueben los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx), se avanzará en la licitación del proyecto, un trámite que se completará a lo largo del 2020.



La idea es que, "como mucho", ha dicho, en 2021 se empiece a construir. Cabe recordar que se trata de un proyecto plurianual que se ejecutará en varios años con la financiación de fondos europeos.