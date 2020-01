Sorteo del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida se celebra este domingo

El sorteo del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2020 de Mérida se celebrará este domingo, 12 de enero, entre los 29 grupos que se han inscrito a este certamen, además de otros tres para el concurso juvenil, y cinco para el infantil.



Así lo ha avanzado este viernes la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, en una rueda de prensa en la que ha explicado que una vez finalizado el plazo de inscripción para el Concurso de Agrupaciones Adultas, Juveniles e Infantiles del Carnaval Romano 2020, serán 29 grupos los que defiendan sus repertorios el próximo mes de febrero.



Así pues, por categorías, en el Concurso de Adultos participarán 11 chirigotas, 11 comparsas, 4 coros y 3 cuartetos y el orden de actuación se decidirá en el sorteo público que se celebrara este domingo a las 12:00 horas en el Centro Cultural Alcazaba, con entrada libre y con la participación de las chirigotas y agrupaciones infantiles y juveniles.



El concurso será del miércoles 12 de febrero al domingo 16, y comenzará a las 21:00 horas en el Palacio de Congresos, excepto la del domingo 16, que será a las 18:00 horas, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



Así, en las sesiones de miércoles y jueves participarán cinco grupos en cada una, en las de viernes y sábado seis grupos y en la del domingo siete agrupaciones.



NOVEDAD DE ESTE AÑO

Este año, como novedad, el sábado día 15 de febrero a las 18:00 horas, en el Palacio de Congresos, concursarán las tres agrupaciones juveniles, mientras que las cinco infantiles, que no tendrán concurso, lo harán el viernes 21 de febrero, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Alcazaba.



Además, cabe destacar que en el sorteo del domingo no entran los coros y los cuartetos porque han acordado entre ellos los días de actuación ya que solo tienen una fase de concurso, al contrario del de Chirigotas y Comparsas, que tendrá fase de semifinal y final.



Igualmente, los coros han acordado actuar tras el descanso para facilitar su complejo montaje en las sesiones de miércoles, viernes, sábado y domingo, por lo que la Delegación de Festejos ha decidido que tras la actuación de cada coro le toque el turno a una chirigota ya que ambas modalidades son valoradas por un jurado diferente.



Por su parte, los cuartetos, al tratarse solo de tres, abrirán las sesiones correspondientes al fin de semana, las más largas, acordando entre ellos el día de actuación. Todas las sesiones tendrán un descanso de 15 minutos.



En el sorteo, las cuatro chirigotas y comparsas que pasaron a la final en la pasada edición, serán cabezas de serie y actuarán a partir de la sesión del jueves 13, de tal forma que actuará una chirigota y comparsa cabeza de serie por sesión, en el caso de comparsas, al no participar la de Peñarroya ni las J'otra, será cabeza de serie el sexto clasificado, que es la comparsa El Coleccionista de Alegrías.



En lo que respecta al jurado, las modalidades de Coros y Comparsas tienen un jurado y las de chirigotas y cuartetos otro. Por tanto, con esta distinción, se ha dispuesto el orden respectivo de chirigotas y comparsas en las semifinales.



Finalmente, cabe destacar que el coro 'Tocamé', de Julio Pardo, ganador en varias ocasiones del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, participará del certamen emeritense el miércoles 12, y también participa el Coro de Sevilla y agrupaciones procedentes, además de Mérida, de Villafranca, Fuente de Cantos, Calamonte, Almendralejo, La Garrovilla, Madrid y Huelva.