La producción industrial subió en noviembre un 10,4% en Extremadura

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró en noviembre una tasa de variación de 10,4% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de -0,5%. La variación mensual entre los meses de noviembre y octubre fue de 1,1% (- 5,3% a nivel nacional).

Así pues, en Extremadura, se registra tasa de variación positiva respecto al mismo mes del año anterior en energía (47,2%), y negativa en bienes de equipo (-12,7%), bienes de consumo (-5,9%) y bienes de intermedios (-0,2%).

En España se registró tasa de variación positiva en bienes de equipo (3,2%) y negativa en bienes intermedios (-2%), bienes de consumo (-1,5%) y energía (-1,2%).

Igualmente, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de otro material de transporte. El descenso más elevado se produce en Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Mientras, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, la media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de -2,6% respecto al año anterior (0,5% en España).

Al mismo tiempo, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de consumo (5,4%); reduciéndose en energía (-6,8%), bienes de equipo (-5,4%) y bienes intermedios (-2,4%).

Por último, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Fabricación de otro material de transporte. El descenso más elevado se produce en Fabricación de muebles.

A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, el IPI ha bajado un 0,5 por ciento el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2018, tasa 1,4 puntos inferior a la de octubre.



Con el retroceso interanual de noviembre de 2019, la producción industrial regresa a tasas negativas después de los aumentos registrados en septiembre y octubre.



Todos los sectores industriales han recortado la producción el pasado mes de noviembre, salvo los bienes de equipo, que la han elevado un 3,2 por ciento interanual. Los bienes de consumo duradero han liderado los descensos (-4,9%), seguidos de los bienes intermedios (-2%) y de los bienes de consumo no duradero y la energía (-1,2%).



No obstante, corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha entrado en positivo al incrementarse un 2,1 por ciento interanual en noviembre, su segundo mayor repunte de todo el ejercicio 2019 tras el de enero (+2,9%).



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en bienes de equipo (+6,2%), bienes de consumo no duradero (+1,5%) y bienes intermedios (+0,7%) y tasas negativas en bienes de consumo duradero (-1,3%) y energía (-0,5%).



En tasa mensual (noviembre de 2019 sobre octubre del mismo año), la producción industrial ha subido un 1 por ciento eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el fuerte descenso de un año antes (-2,3%).



Por sectores, los bienes de consumo duradero y no duradero han registrado descensos mensuales, del 0,1 por ciento en ambos casos, mientras que la energía, los bienes de equipo y los bienes intermedios han presentado ascensos del 2,8 por ciento, del 2,2 por ciento y del 0,4 por ciento, respectivamente.



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE EN DIEZ COMUNIDADES



La producción industrial ha aumentado el pasado mes de noviembre en diez comunidades autónomas en tasa interanual y ha disminuido en siete.



Los mayores incrementos se han producido en Navarra (+24,9%), Extremadura (+10,4%) y Galicia (+4,2%), mientras que los mayores descensos se los anotaron Asturias (-11,1%) y Cataluña (-5,2%).