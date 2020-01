APAG Extremadura Asaja cree que pacto gobierno "perjudicará" intereses del sector primario

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha mostrado "preocupación máxima" por el pacto de Gobierno que se ha suscrito para la investidura de Pedro Sánchez.



El dirigente agrario ha recordado que el actual presidente del Gobierno ya ha cedido a las "presiones e intereses" de Cataluña con la aprobación de un Real Decreto que daba todas las competencias a la DOP del Cava, además de la negativa a la autorización de nuevos viñedos para esta producción, algo que se teme "siga en la misma senda después de pactar con los nacionalistas catalanes el Gobierno".



Asimismo, ha puesto el acento Metidieri en los anuncios relativos a una posible nueva subida del salario mínimo interprofesional para el año 2020, que ya se había incrementado en el año 2019, y que podría suponer "la puntilla" para muchos cultivos, como el de los frutales, que ya se han visto "gravemente afectados" este ejercicio.



Además, Juan Metidieri ha indicado que también se suman otra serie de condicionantes que vislumbran "preocupación" para el futuro "a corto plazo como es un Gobierno que habla mucho de verde y de cambio climático, pero desconoce la realidad del campo y no está tomando medidas para luchar contra uno de los grandes problemas que azotan a la agricultura y la ganadería, como son los bajos precios y donde no se ha hecho absolutamente nada cuando se trata de problemas que necesitan de soluciones urgentes".



Por otra parte, APAG Extremadura Asaja ha confiado en que se espera que el nuevo gobierno se ponga manos a la obra en lo relativo a la política exterior porque están sobre la mesa "asuntos fundamentales".



Entre ellos, Metidieri ha incluido la negociación de los presupuestos y la reforma de la Política Agraria Comunitaria, donde los profesionales del sector primario se juegan "mucho", además de considerar necesaria "firmeza y contundencia" a la hora de defender a los cultivos en asuntos como la guerra comercial, en la que está pagando el campo, Mercosur o la futura aplicación del Brexit.



Temas, ha asegurado Metidieri, en los que hace falta un Ejecutivo que esté "ocupado y preocupado" por el interés general de "todo el país y no por el de unos pocos".



Respecto a compromisos particulares con Extremadura, Juan Metidieri ha recordado que el pasado año 2019, durante la celebración de Agroexpo, el ministro del ramo se comprometió a declarar de interés general el regadío de Tierra de Barros y todavía "no existe nada sobre el papel".



Y, ha afirmado que "vemos un Gobierno con todas las dudas para que se preocupe y atienda las necesidades de nuestro campo extremeño".