Teniente: Ya sabíamos que Vara faltaba a su palabra. Ahora falta también a sus principios

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha criticado hoy el "silencio atronador" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante las negociaciones para la investidura de Sánchez y ha afirmado que "ya sabíamos que Vara faltaba a su palabra. Ahora falta también a sus principios".

Cristina Teniente ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia de prensa en la que ha valorado el discurso de Fin de Año de Fernández Vara, que ha calificado como "un mero trámite, vacío y perdido" ya que "no se puede aportar menos y defraudar más en un discurso con la que está cayendo en España y en Extremadura".

De este modo, la portavoz parlamentaria del PP ha criticado que Fernández Vara "calla y otorga ante la investidura del chantaje y la cesión al independentismo" al no dedicar "ni una sola palabra" de su discurso, ante lo que ha señalado que "el silencio no puede ser la respuesta".

Así, ha recordado que Fernández Vara prometió que se iría del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas, algo que ha ocurrido y ante lo que "Vara no solo no se ha ido como prometió, sino que se queda para avalar el chantaje con su silencio".

"Es inexplicable y muy triste que no haya dedicado ni una sola palabra" en un día como el de ayer, cuando se conoció que hay un informe de la Abogacía del Estado para "contentar a ERC y blindar la investidura", y se ha preguntado si Vara no tiene nada que decir cuando ERC dice que "el independentismo no puede perder esta oportunidad con el PSOE de Sánchez".

Cristina Teniente también ha criticado que Vara no tuviera ni una sola palabra ante "la última bofetada que ha recibido el campo extremeño" con el "cerrojazo al cultivo del cava durante los próximos tres años por imposición de Cataluña" algo que ha calificado como "parte del precio que Sánchez paga" por su investidura.

Ante esta situación nacional, también se ha preguntado si "alguien piensa" que el tren digno, los regadíos, las infraestructuras o un nuevo plan de empleo vayan a ser una prioridad para el gobierno socialista de Sánchez, al tiempo que ha criticado que ninguna de estas prioridades para Extremadura se han tratado durante las negociaciones para la investidura.

También ha criticado que Fernández Vara diga que va a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta ya que "estamos acostumbrados a que diga una cosa y haga la contraria" y ha recordado que la primera decisión legislativa que tomó fue suprimir la ley de limitación de mandatos para continuar en el sillón aplicando el rodillo socialista y que la última ha sido cerrar el Parlamento extremeño en un mes hábil como es enero "para que no hablemos de la investidura de Sánchez y sus consecuencias para Extremadura".

Por último, se ha referido al anuncio de un nuevo plan de empleo con los agentes sociales, algo que ha señalado que "no es ninguna novedad" y ha pedido a Fernández Vara que "reclame con la misma firmeza un plan de empleo a Sánchez como hizo con Rajoy" para evitar que 12 jóvenes se vayan de nuestra tierra cada día en busca de una oportunidad, algo que ha calificado como una "emergencia social".