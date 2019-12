Vara espera que "no pasen las navidades sin que haya nuevo gobierno"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado este jueves que espera que "no pasen las navidades sin que haya nuevo gobierno" en España para que la clase política "no genere una nueva decepción" en la ciudadanía.



"El puntito de hartazgo que tiene ya la ciudadanía es de tal magnitud que espero y deseo que la clase política española no genere una nueva decepción no siendo capaz tampoco ahora, en que prácticamente parece que estaba casi todo hecho, de encontrar una respuesta adecuada que yo creo que es absolutamente imprescindible", ha resaltado.



A preguntas de los periodistas durante un encuentro con los medios antes de visitar el nuevo Centro de Día para mayores de San Pedro de Mérida (Badajoz), Vara ha evidenciado que hay "muchísimas cosas por hacer" y "muchos" proyectos y asuntos "pendientes", por lo que espera que los políticos "lo sepan ver".



"Y que si puede ser esta semana y sino la que viene haya de una vez por todas gobierno", ha espetado.



"APELACIÓN CLARÍSIMA A LA CONCORDIA"



Por otra parte, preguntado por el discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI, Fernández Vara ha subrayado que éste "hizo una apelación clarísima a la concordia" que él suscribe "plenamente".



"La concordia es la que permite la convivencia, la discordia es la que la prohíbe o la evita y desde luego lo que hizo el jefe del Estado fue una apuesta clara por el diálogo, por tender puentes, por unir, por establecer cauces que permitan encontrar solución a los problemas haciéndolo de manera conjunta", ha apuntado.



A este respecto, Vara ha considerado que fue "un discurso completo" con "un componente, además, muy de detalle" en el que analizó "los principales retos" que tiene la sociedad.



"Por lo tanto suscribir y alegrarme de tener en nuestro país una persona como él desempeñando la Jefatura del Estado", ha destacado.