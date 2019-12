El PP presentará 36 enmiendas parciales relativas a Badajoz por valor de 10 millones

Ep.



El Grupo Parlamentario Popular presentará un total de 36 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGEx) para 2020 que afectan "específicamente" a la ciudad de Badajoz, que moverían en torno a 10 millones de euros si se llegaran a aprobar, y entre las que se cuentan el traslado y adecuación del inmueble destinado a albergar el Centro de Salud Zona Centro, la rehabilitación de la Alcazaba o el Convenio Monumental.



En rueda de prensa este jueves en Badajoz, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha apuntillado que consideran que son enmiendas de "interés" para los vecinos de Badajoz y también "claves" para el progreso de la región y que, de aprobarse, su cuantía sería "muchísimo más importante" dado que "muchas" de ellas se refieren a "grandes proyectos" con programaciones plurianuales.



Unas enmiendas que tienen su origen en las "demandas" de los pacenses, de los sectores productivos o las reivindicaciones del gobierno del ayuntamiento y entre las cuales ha destacado en primer lugar una dotada con 100.000 euros, ampliables a 400.000 euros, para el traslado y adecuación del inmueble destinado a albergar el Centro de Salud de la Zona Centro que sustituya al actual de 'Los pinos'.



"Con esta enmienda pretendemos que se haga visible en el presupuesto con nombre y apellidos la partida destinada al Centro de Salud de la Zona Centro ya que el consejero admitió que había 100.000 euros en la partida general de inversiones para Atención Primaria", ha expuesto, así como que, con la misma, se pretende "colaborar" dado que el PP "no" tiene "intención de confrontar" pero sí se quedan "más tranquilos" si aparece con "nombre y apellidos" dicho traslado.



En segundo lugar, se ha referido a otra enmienda dirigida a dotar con 400.000 euros el futuro Consorcio Monumental de la ciudad de Badajoz, una figura que todavía no existe pero que al dotarla "sería sin duda alguna una demostración de apuesta" por la misma que reclama "toda la ciudad"; y ante la cual ha instado también a la Diputación de Badajoz y al Gobierno de España para que se pueda dotar este órgano dirigido al mantenimiento del patrimonio de la capital pacense.



Seguidamente, ha avanzado otra enmienda por valor de 1,4 millones de euros para la rehabilitación de la Alcazaba en la que la Junta de Extremadura "tiene que hacer frente de una vez por todas al compromiso firmado con el ayuntamiento y con el Ministerio de Fomento que lleva postergando año tras año mientras el resto de instituciones sí están cumpliendo", junto a otra por el mismo importe para rehabilitar el ala izquierda del Teatro López de Ayala.



COMERCIO, IFEBA O FESTIVAL ALCAZABA



En clave comercial, Hernández Carrón ha destacado una enmienda de 100.000 euros ampliables a 1 millón para un plan de apoyo al pequeño comercio de la ciudad; otra de 200.000 euros para apoyar la Institución Ferial de Badajoz y otra para "reforzar" el presupuesto del Festival de música Alcazaba con 120.000 euros.



También relacionado con la competitividad de la economía pacense y extremeña y para la mejora de la conectividad y el bienestar de la región, el PP ha registrado una enmienda para el estudio y proyecto para la construcción de la autovía EX-A5 entre Badajoz y Olivenza con un importe inicial de 300.000 euros.



Igualmente se ha referido a enmiendas dirigidas a que se cumplan "viejas promesas" como la Facultad de Medicina, para la que se consignan 1,7 millones y que el PP enmienda con 300.000 euros adicionales para darle un "impulso definitivo"; junto con la construcción de un nuevo centro residencial de mayores por 50.000 euros ampliables a 2 millones; y la de un centro de mayores en Suerte de Saavedra por 40.000 euros ampliables a 400.000 euros.



Finalmente y en relación al Plan de Infraestructuras Educativas, ha citado la nueva Escuela Oficial de Idiomas con 500.000 euros; la reforma del IES San Fernando por 300.000 euros; el nuevo IES Cerro Gordo por 1 millón; el nuevo Centro de Educación Especial Los Ángeles por 500.000 euros; el nuevo CEIP Gévora por 1 millón y el nuevo CEIP San Fernando por más de 290.000 euros.



Otras enmiendas se refieren a un Instituto de Investigación Clínica y a un plan de choque para disminuir las listas de espera en el Cadex, así como ayudas al programa de familias de AECC, la Hermandad de Donantes, Alcer Badajoz, Centro de Día Nueva Vida, Cáritas, la distribución de alimentos de la Fundación Banco de Alimentos o para el Centro Hermano de Badajoz.



Además y en relación a las peticiones del ayuntamiento, ha anunciado enmiendas para la adquisición de las viviendas de la Guardia Civil, el derribo del Estadio José Pache y rehabilitar las viviendas de la zona, la regeneración urbana de la zona de la riada y la construcción de 50 viviendas de protección oficial.



PRESUPUESTOS "TRAMPA"



En su intervención, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular ha recordado la postura de los 'populares' ante el proyecto de presupuestos presentado por la Junta de Extremadura para el próximo año, que en su opinión "tiene trampa".



Además y aunque "llamadas expansivas e históricas por el gobierno" estas cuentas "vuelven a reeditar" por parte del Ejecutivo autonómico socialista "una serie de argucias, inventos fiscales, una serie de ingresos ficticios que evidentemente hacen imposible que se lleguen a ejecutar muchísimas de las cuestiones que vienen recogidas".



Al mismo tiempo, ha criticado que en estas cuentas "se alteraba de una forma directa" el cuadro macroeconómico de previsiones de crecimiento o que el capítulo de los gastos "vuelve a ser la crónica de una estafa presupuestaria anunciada con las mismas cantidades para las mismas inversiones que se vienen repitiendo, que se vienen presupuestando año tras año" y que "además año tras año no se ejecutan".



"Es una argucia por la que se consignan las promesas incumplidas y siempre hay dinero para todo en el papel", ha criticado, para recordar que, tras rechazar el PSOE en la Asamblea la enmienda a la totalidad presentada por el PP, el próximo lunes día 30 es la fecha límite para registrar las enmiendas parciales, sobre lo cual ha avanzado que el PP presentará en total un número similar al del pasado año.