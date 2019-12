Extremadura registra un déficit del 1,24% en los diez primeros meses del año

Ep.



Extremadura ha registrado un déficit del 1,24 por ciento en los diez primeros meses del año, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.



Así, las comunidades autónomas han registrado un déficit del 4,428 millones de euros en los diez primeros meses del año, el 0,35 por ciento del PIB, frente al superávit de 1.632 millones del año pasado, cuando supuso el 0,14 por ciento del PIB.



De hecho, solo cuatro comunidades autónomas han presentado superávit hasta octubre: Canarias (+0,87%), Navarra (+1,16%), La Rioja (+0,02%) y País Vasco (+0,9%).



El resto han registrado déficits: Andalucía (déficit del 0,39% del PIB), Aragón (0,79%), Asturias (0,14%), Baleares (0,12%), Cantabria (0,73%), Castilla-La Mancha (-1,42%), Castilla y León (-0,88%), Cataluña (0,28%), Extremadura (1,24%), Galicia (0,54%), Comunidad de Madrid (0,18%), Murcia (1,29%) y Comunidad Valenciana (1,17%).



Por su parte, el déficit del Estado se ha reducido un 6,2 por ciento en los once primeros meses del año, hasta los 10.987 millones de euros, lo que supone el 0,88 por ciento del PIB, frente al 0,97 por ciento del mismo periodo del año pasado, si bien el déficit del conjunto de administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, ha subido un 35 por ciento entre enero y octubre, hasta los 17.577 millones de euros, el 1,41 por ciento del PIB.



Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, incluyendo la Administración local, ha crecido un 26 por ciento hasta septiembre y se ha situado en 18.386 millones de euros, equivalente al 1,47 por ciento del PIB, frente al 1,21 por ciento del PIB del mismo periodo del año pasado.



En los tres primeros trimestres los ingresos han crecido un 2 por ciento y los gastos un 4,3 por ciento, si bien Hacienda matiza que hay que tener en cuenta que los datos se han visto afectado por la no aprobación de los Presupuestos de 2019, y que no se incluye todavía el impacto de la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondientes al año 2017.



De esta forma, el déficit público se ha situado en el 1,47 por ciento del PIB hasta septiembre, tras conocerse el saldo de las corporaciones locales, cuyo superávit ha disminuido un 30,6 por ciento, hasta 2.541 millones, equivalentes al 0,2 por ciento del PIB.



En todo caso, hasta octubre, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, ha subido un 35 por ciento, quedando en 17.577 millones, el 1,41 por ciento del PIB, superior al 1,08 por ciento del PIB del mismo periodo del año pasado. Eso sí, se sitúa por debajo del objetivo del 2 por ciento marcado para el conjunto del ejercicio.



LAS CCAA REGISTRAN DÉFICIT DE 4.428 MILLONES



A su vez, los Fondos de la Seguridad Social han alcanzado un déficit del 0,47 por ciento del PIB, un 0,3 por ciento inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, y el sistema de Seguridad Social un desajuste de 7.346 millones (0,59% del PIB), lo que supone una reducción interanual del 2,2 por ciento.



SUBEN LOS INGRESOS UN 2,5%



En cuanto al déficit del Estado, ha pasado de los 11.709 millones de euros en los once primeros meses del año de 2018 a los 10.987 millones de euros este año, lo que equivale al 0,88 por ciento del PIB. Este porcentaje supone casi cuatro décimas más que el objetivo de déficit del 0,5 por ciento marcado por el Gobierno para el Estado este año, aunque se registra un superávit primario del 0,94 por ciento.



La mejora en el déficit del Estado se debe fundamentalmente al incremento de los recursos no financieros, que crecen un 2,6 por ciento, hasta los 186.357 millones de euros, frente al aumento de un 2 por ciento de los gastos no financieros, hasta los 197.344 millones de euros. En términos de caja, los ingresos del Estado han subido entre enero y noviembre un 2,5 por ciento, hasta los 221.434 millones, y los ingresos un 1,1 por ciento, hasta 139.219 millones.



Por el lado de los ingresos, la recaudación del IRPF ha alcanzado los 81.519 millones de euros, un 4,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades han caído casi un 9,9 por ciento, hasta los 19.779 millones de euros.



En la imposición indirecta, la recaudación por IVA ha aumentado un 3 por ciento, hasta los 68.350 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales han sumado 19.734 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,3 por ciento.



Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas ha alcanzado los 725 millones, un 3,3 por ciento menos; mientras que la recaudación por el impuesto a las labores del tabaco ha cedido un 0,7 por ciento, hasta los 5.984 millones.



LOS GASTOS BAJAN UN 1,1%



En lo que respecta a los gastos, los referidos al personal han alcanzado los 14.971 millones de euros hasta noviembre, un 5 por ciento más, principalmente por el alza de los sueldos (+5,2%), hasta 12.499 millones, debido al aumento del 2,5 por ciento y a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos, que ha supuesto 472 millones en el periodo, 206 millones más.



Mientras, los gastos corrientes se han elevado un 33,3 por ciento, hasta los 3.428 millones de euros. De su lado, las transferencias corrientes han subido un 2,8 por ciento, hasta los 83.181 millones, y las de capital han retrocedido un 2,5 por ciento, hasta 6.178 millones.



Por último, las inversiones reales han bajado un 5,5 por ciento, hasta los 3.775 millones de euros, como consecuencia del descenso en inversión civil (-1,6%), por la caída en Fomento (-1,5%), y de la bajada en inversión en Defensa (-9,2%).