PP acusa a Vara "servilismo" ante Sánchez con el "cerrojazo" de Asamblea en enero

Ep.

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, Fernando Pizarro, ha acusado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de manifestar su "servilismo" ante Pedro Sánchez con el "cerrojazo" de la Asamblea en el mes de enero.



Así, en opinión de Pizarro, después de la última intervención del presidente de los 'populares' extremeños, José Antonio Monago, en la Asamblea sobre Cataluña, Vara "no quiere que le incomoden" y no quiere responder a una cuestión que para él es "difícil" porque ahora ha cambiado su argumento "radicalmente".



"Guillermo Fernández Vara es un hombre que ahora se quita la careta y nos manifiesta a un presidente incoherente con lo que aseveró hace unos meses", ha considerado el portavoz del PP en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida.



En esta línea, Pizarro ha recordado que Vera manifestó que nunca apoyaría un gobierno de España que se cimentara en independentistas y en partidos políticos que hayan tenido una "relación con el terrorismo explícita" en España.



"Ahora se ha convertido en un dirigente socialista servil ante Pedro Sánchez que, lejos de defender los intereses de Extremadura, lo que hace es apoyar esa consecución de un gobierno que será dramático para los intereses de Extremadura", ha aseverado.



De esta forma, ha abundado Pizarro en que será "dramático" porque, posiblemente, la primera cuestión que "saltará por los aires" será el principio de igualdad y solidaridad con el consecuente perjuicio para Extremadura, ha dicho.



En su intervención ante los medios, Fernando Pizarro ha criticado el "cierre" de la Asamblea de Extremadura durante el próximo enero, mes en el que los grupos, ha indicado, no podrán impulsar iniciativas al margen de las cuestiones que tienen que ver con la tramitación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx).



Este hecho es, para Pizarro, un "atentado contra la democracia" y contra la "libertad" de los grupos políticos para realizar su labor de control y fiscalización en el parlamento regional.



Preguntado por los medios por la investidura de Pedro Sánchez, Pizarro se ha mostrado convencido de que "gobierno va a haber y que el pacto está cerrado".



En este punto, ha dicho que Esquerra Republicana no ha querido hacer explícito ese pacto porque había "dos acontecimientos importantes", en relación a la resolución de Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la inmunidad de independentistas y al congreso de la formación celebrado este fin de semana.



"Creemos que habrá claramente gobierno. Hoy sabremos cómo la Abogacía del Estado va a informar sobre el asunto de la inmunidad, se establece que es muy posible que tengamos un informe al respecto, un informe que está dentro de ese acuerdo seguramente. Y es muy probable que Pedro Sánchez, pese a que la Abogacía del Estado atribuye una línea coherente de defensa de los intereses de España a lo largo de este tiempo se vea obligada por el gobierno a cambiar parte de sus argumentos con el fin de dar respuesta a algunos de los intereses de los independentistas", ha asegurado.



SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN EXTREMADURA



En otro orden de asuntos, Fernando Pizarro se ha referido a la situación de los jóvenes en Extremadura y ha lamentado que el último informe de la Consejo de la Juventud establezca que solo el 17,5 por ciento de los extremeños entre 16 y 29 años se han emancipado durante el primer semestre, un punto menos que la media nacional.



Asimismo, y según varios estudios, los jóvenes extremeños son los que tienen los salarios más bajos, los contratos temporales con mayor grado de inestabilidad y la región es la que tiene un mayor grado de éxodo juvenil.



Ante estos datos, el 'popular' ha lamentado que la comunidad no refrende en sus presupuestos soluciones para paliar esta "dramática" situación, ya que el proyecto de cuentas para 2020 no establece "ninguna luz ni ninguna medida" en este sentido.



También, y sobre las previsiones de crecimiento, el portavoz 'popular' se ha referido a que la previsión para la región en 2020 es más baja de la que se preveía inicialmente, algo que no recogen los PGEx para el próximo ejercicio.



"El artificio de los presupuestos establece, a través de la consejera que los define, que nuestra comunidad autónoma se desarrollará por encima de las previsiones, al alza", ha lamentado, al tiempo que ha criticado las "trampas" y los "errores de base" con los que cuentan los presupuestos.



"Las situaciones se pueden afrontar cuando, como en una enfermedad, hay un diagnóstico previo, ese diagnóstico nos puede permitir poner un tratamiento, pero en este caso el diagnóstico se oculta, no se quiere hablar del diagnostico real", ha lamentado, con lo que, como ha dicho, "difícilmente podemos atajar la enfermedad de nuestra comunidad".