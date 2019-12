La oposición critica el "cerrojazo" de la actividad parlamentaria en enero

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea han criticado este viernes el "cerrojazo" de la actividad parlamentaria en enero, mes en el que no se tratará ningún otro asunto que no sea la tramitación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx).



Así pues, para el PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura se trata de una decisión "profundamente antidemocrática" que tiene como objetivo que la oposición "no pueda ejercer libremente su labor".



Asimismo, estos tres grupos parlamentarios han advertido de que se trata de una decisión "unilateral" de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, "apoyada por el grupo socialista", que ha permitido que la Junta de Portavoces celebrada este viernes adoptara decisiones que "dirigen y limitan la libre acción política" de los diputados de la Cámara regional.



De esta forma, los grupos de la oposición han manifestado mediante un comunicado conjunto su "total indignación" al "obligarles a permanecer callados por imperativo, pisoteando los derechos más elementales de los diputados y diputadas como representantes de la sociedad extremeña".



Además, han rechazado que no se pueda impulsar en enero ninguna iniciativa para defender los intereses de la ciudadanía extremeña, ni siquiera formular preguntas al Consejo de Gobierno de la Junta.



Por ello, los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han exigido a la presidenta de la Asamblea que "no se limite a cumplir órdenes parciales en beneficio de los intereses del Partido Socialista", ya que la voz institucional de los extremeños "no puede censurarse a gusto de ninguna formación política, por mucha mayoría absoluta que tenga".